2020-06-13T11:53:47+03:00
Происшествия

Перекачали газ в резервную цистерну: в Казани более 12 часов тушили пожар на газораспределительной станции

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах" [фото, видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МЧС ТатарстанаФото: пресс-служба МЧС Татарстана
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Около 22.00 в пятницу, 12 июня, на улице Северо-Западная в Казани взорвалась цистерна с газом на одной из газораспределительных станций. После начался пожар, который локализовали лишь в 11.00 13 числа. Последние часы проводилась перекачка газа в резервную емкость.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Ранее на место происшествия было привлечено 199 пожарных и 58 единиц техники, из которых от МЧС России 116 человек и 32 единицы техники, от РСЧС. Кроме того, было задействовано одно беспилотное воздушное судно. Создавались 2 боевых участка, работали 4 лафетных ствола на охлаждение горящей и соседних емкостей.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Напомним, по предварительным данным, в результате ЧП пострадали двое рабочих, еще один - скончался. Состояние выживших оценивается как стабильное и средней степени тяжести.

СУ СКР Татарстана уже возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах".

- В настоящее время на месте находятся следователи и следователи-криминалисты, которые после локализации пожара приступят к осмотру. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, которые позволят установить причину произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СКР республики.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото предоставлено КП очевидцами

Фото предоставлено КП очевидцами

Фото предоставлено КП очевидцами

Фото предоставлено КП очевидцами

Фото предоставлено КП очевидцами

Фото предоставлено КП очевидцами

Взрыв сжиженного газа в Казани.

Пожарные продолжают ликвидацию последствий происшествия на газоперерабатывающей станции.Один человек погиб и еще двое пострадали в результате пожара на газораспределительной станции в Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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