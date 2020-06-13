2020-06-13T11:07:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Новый антирекорд: В Ульяновской области за сутки выявили 150 новых случаев коронавируса

С начала пандемии в регионе заразилось 3783 человека
Алина ГАБДУЛИНА
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На данный момент 1267 зараженных выздоровели, 18 - скончались.На данный момент 1267 зараженных выздоровели, 18 - скончались.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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За минувшие сутки в Ульяновской области коронавирус выявили еще у 150 человек. Вместе с тем накануне в регионе выздоровели 12 ранее зараженных. Об этом в субботу, 13 июня, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего же с начала пандемии в области выявлено 3783 случая заболевания COVID-19. На данный момент 1267 зараженных выздоровели, 18 - скончались.

- Наибольшее распространение инфекция получила у людей старше 50 лет - З2,6% - зарегистрировано 1237 случаев. На втором месте (З1,4%) - активное работоспособное население 30-49 лет (1190 случаев). Третью строчку занимают лица старше 65 лет - 6,9% (640 случаев), - сообщает местный Роспотребнадзор. - В легкой форме коронавирус протекает у 47,10% заболевших (1785 случаев), в состоянии средней степени тяжести у 8,0% заболевших (682 случаев). Тяжелое течение болезни отмечается у 1,З2% (50 случаев). Без клинических проявлений болезнь протекает у 1266 человек.

Отметим, что сейчас под медицинским наблюдением находятся 5116 граждан региона. С начала исследований проведено более 84 тестов на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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