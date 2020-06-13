В Казани взорвалась цистерна с газом, один человек погиб, трое пострадали

В Казани около 22.00 прогремел взрыв. Инцидент произошел на улице Северо-Западной. Как удалось выяснить корреспонденту "Комсомольской Правды-Казань", взорвалась цистерна с газом, расположенная на территории одной из заправочных станций города.

После взрыва начался пожар. По словам очевидцев, на место происшествия отправились порядка 30 машин МЧС. Пока известно, что погиб один человек. Еще трое пострадали. Их передали в руки медиков.

О локализации пожара пока говорить не приходится. Как сообщили собственные источники "КП", есть угроза распространения огня. Взорваться может порядка 70 тонн газа. Проезд по дороге в районе места взрыва пока перекрыт.