"Дома предназначены для проживания людей, а не для ведения сомнительного бизнеса": Татарстанские депутаты поддержали идею закрыть бары в жилых домах

Разговоры о необходимости закрыть, так называемые, "наливайки", иначе говоря, алкогольные бары и магазины разливных напитков, ведутся давно. Для кого-то подобные заведения возможность прямо у дома пиво или что покрепче, а для кого-то - настоящая головная боль. Люди жалуются на постоянный шум, драки и прочее нарушение общественного порядка.

В итоге идея закрыть "наливайки" на первых этажах многоквартирных домов дошла до депутатов Госсовета. Накануне народные избранники рассмотрели проект республиканского закона "О внесении изменений в Закон РТ "О дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории РТ и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РТ".

ПЛОЩАДЬ ЗАЛА БАРА - НЕ МЕНЕЕ 50 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ

По словам заместителя председателя Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Рината Гайзатуллина, субъекты РФ наделены полномочием по установлению требований к розничной продаже алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях. Согласно изменениям розничная продажа алкогольной продукции в таких объектах допускается только при наличии зала обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров. Субъекты РФ вправе увеличить размер площади зала обслуживания посетителей в таких объектах общественного питания, а также вводить полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в указанных объектах.

В комитете Госсовета предложили ограничить разрешенную площадь баров 50 квадратными метрами. Все заведения, где площадь меньше планируется закрыть.

Проектом предлагается ввести переходные положения, позволяющие субъектам предпринимательской деятельности, имеющим лицензию на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, осуществлять такую деятельность до окончания срока действия такой лицензии.

"ПРОЕКТ НЕ МОЖЕТ РЕШИТЬ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ"

Принявшая участие в обсуждении законопроекта председатель Комитета по социальной политике Светлана Захарова предложила продолжить работу над законопроектом.

- Точки реализации алкогольной продукции, в народе называемые "наливайками", создают неудобства гражданам, проживающим в многоквартирных домах. Предложенный законопроект не может решить все вопросы, которые люди ставят перед нами по поводу продажи алкоголя в домах. Вероятно, стоит запретить в строящихся домах открывать такие объекты общественного питания, внести изменения в ряд законов и нормативных правовых актов. Необходимо после принятия в первом чтении создать рабочую группу и провести детальный мониторинг законодательства в этом направлении с привлечением депутатов, муниципальных властей, общественных организаций и предпринимателей, - считает Захарова.

"РАБОТА "НАЛИВАЕК" ВЛИЯЕТ НА УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ"

Депутат Николай Атласов сообщил, что к руководителям муниципалитетов обращаются жители с просьбой навести порядок в сфере продажи алкогольной продукции. Торговлей алкоголем, например, в Набережных Челнах занимаются 250 предприятий общественного питания, 150 из которых расположены в многоквартирных домах. Наблюдается рост числа преступлений, совершенных в состоянии опьянения.

- Люди требуют вообще запретить деятельность "наливаек" в жилых домах", - сказал депутат.

Связав рост преступности во дворах с деятельностью точек продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах, депутат Ильдар Шамилов тоже высказался за закрытие таких "наливаек". По его словам, 80 процентов контрафактной алкогольной продукции реализуется именно через такие точки, расположенные на первых этажах многоквартирных домов.

- Дома предназначены для проживания людей, а не для ведения сомнительного бизнеса во вред обществу, - заключил он.

"СУХИЕ ЗАКОНЫ" ЧАСТО ИМЕЛИ ФАТАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Депутат Роман Мугерман отметил, что законопроект не направлен на прекращение деятельности предпринимателей, ведущих свой торговый бизнес в этих точках. Их существующая лицензия на продажу алкоголя будет действовать до истечения ее срока. Он предложил вернуть законопроект в комитет для доработки.

Депутат Марат Галеев призвал парламентариев не превращать рассмотрение законопроекта в борьбу с пьянством и алкоголизмом.

- Алкогольный рынок во всех странах регулируется. Ошибки антиалкогольной политики, "сухих законов" часто имели фатальные последствия. Любое регулирование в крайнем варианте ведет к криминализации этого рынка, подрыву здоровья населения, отравлению. Первые этажи многоквартирных домов в городах часто предусмотрены для размещения объектов общественного питания. Этот нарратив очень сложный, его невозможно консолидировать в виде общего мнения, всегда останутся противоречия. Нельзя путать пункты общественного питания с торговлей. А федеральный закон не предусматривает ограничения по торговле. Поэтому правки надо принимать в рамках федерального закона, - напомнил Галеев.

ВАЖНО НАЙТИ ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ

Комментируя законопроект и высказанные предложения, Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин отметил, что данный законопроект требует глубокого всестороннего изучения.

- Все предложения депутатов разумные, надо также учитывать мнения муниципальных и местных органов власти. Надо изучить ситуацию и в крупных городах, и в небольших населенных пунктах и постараться найти "золотую середину" между интересами малого бизнеса и требованиями граждан. Ведь эти объекты порой являются единственным источником дохода семьи предпринимателя, - резюмировал Мухаметшин.

Согласившись с необходимостью создания рабочей группы при комитете для всестороннего изучения всех сторон вопроса ко второму чтению, Фарид Мухаметшин предложил принять законопроект в первом чтении.