2020-06-12T11:29:14+03:00
Коронавирус Covid-19

49 новых случаев коронавируса выявили в Татарстане за минувшие сутки

Всего на территории республики зарегистрировано 3823 случая Covid-19
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: пресс-служба президента РТ.Фото: пресс-служба президента РТ.
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По данным на 12 июня 2020 года в Татарстане выявили 49 новых случаев коронавируса. Большинство зараженных - жители Казани. Covid-19 выявили у 22 жителей столицы республики. 14 заболевших выявили в Набережных Челнах.

Отмечается, что 48 случаев - контактные, лишь один завозной. 14 человек госпитализированы. Остальные получают лечение на дому.

Среди последних зараженных нет никого старше 80 лет. Лишь один заболевший моложе 18 лет. Шестерым от 18 до 30 лет, 18 пациентам от 30 до 50 лет, 9 - от 50 до 60 лет, 12 - от 60 до 70 лет, 3 - от 70 до 80 лет.

Отметим, что с начала пандемии в Татарстане зафиксировали 3823 случая COVID-19. На данный момент выздоровели 3611 инфицированных, скончались - 10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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