О том, как мы выглядим со стороны: видеоплатформа PREMIER запустила новый проект “Окаянные дни” о жизни в самоизоляции

Пандемия коронавируса загнала сотни тысяч людей по всему миру в свои квартиры. Не остались в стороне и россияне, которые ответственно, но иногда чуть менее соблюдали режим самоизоляции. Дистанционная работа, закрытые клубы, рестораны и торговые центры - все это привело к тому, что люди впервые за долгое время остались наедине с собой и своими близкими. О том, как все наши домашние ссоры, разговоры по видеосвязи и негодования по поводу изоляции выглядят со стороны решила показать платформа PREMIER в своем новом проекте “Окаянные дни”.

“Окаянные дни” - новая работа Семена Слепакова в формате скринлайф, который стал популярным из-за невозможности проводить съемочный процесс офф-лайн. Да, подобные сериалы сейчас - не что-то новое, но “Окаянные дни” имеются собственную изюминку. Так, проект состоит из десяти новелл, у каждой из которых были собственные режиссеры, в том числе Петр Буслов, Владимир Епифанцев и Ирина Вилкова. В знакомых для зрителей реалиях окажутся известные, но некогда далекие “звезды”, среди которых Анна Михалкова, Федор Бондарчук, Александр Робак, Павел Деревянко, Юлия Топольницкая, Иван Макаревич. Все они оказываются обычными людьми, которые так же переживают по поводу вируса, спорят о политике и хотят поскорее выбраться на улицу.

Фото: PREMIER

Одна из новелл расскажет о семейной паре, которую разлучил двухнедельный карантин. Видеозвонки, сцены ревности, доставка домашнего обеда, даже предложения развестись! Другая - о братьях, которые имеют различные политические взгляды и, если бы не самоизоляция, так бы и сцепились в рукопашной. Зрители будут сопереживать героям, смеяться над причинами их ссор, узнавать в них себя и, надеемся, делать выводы. Да, нет опыта лучше собственного, но иногда ошибки других тоже могут чему-то научить.

Фото: PREMIER

Если отойти от нравоучений, “Окаянные дни” - просто веселый и простой для восприятия проект, который может скоротать вечера тех, кто все еще сидит в самоизоляции или на карантине, а также напомнить остальным о том, как прошла весна-2020.

Премьера сериала “Окаянные дни” на видеоплатформе PREMIER состоялась сегодня, 11 июня.

Фото: PREMIER