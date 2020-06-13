Российские аграрии опасаются негативного воздействия пандемии COVID-19

В этом году в качестве определяющих факторов фиксируется рост консервативных настроений в части долгосрочных инвестиций, но в среднесрочной перспективе ожидания аграриев остаются позитивными. Отдельное беспокойство сельхозпроизводителей вызывает эпидемия COVID-19. Порядка 57% опрошенных полагают, что пандемия отрицательно скажется на отрасли в целом. О положительном воздействии заявило лишь 2% опрошенных.

В целом, результаты 5-ого Индекса показали, что динамика развития аграрного сектора находится в стабилизационной фазе. В частности, респонденты оценили сезон 2019/2020 год на 3,61 балла из 5, в то время как 2018/2019-й получил оценку 3,67. Наиболее удачным периодом за все время проведения исследования остается 2016 год. В сезоне 2019/20 расширить посевные площади удалось 16% хозяйств, с 2017 года этот показатель уменьшился на 11 процентных пунктов. Основная же доля опрошенных агрофирм оставили посевные площади на том же уровне.

В 2018 году доход надеялись увеличить 67% хозяйств, в этом году таковых оказалось 63%. Вместе с тем стоит отметить, что процент респондентов, которые ожидают значительного роста доходов, сократился почти в 2 раза (18% в 2020 и 35% в 2018), а тех, кто рассчитывает сохранить доход на прежнем уровне остался практически неизменным (28% в 2020 в сравнении с 23% в 2018). В 2020 году агропромышленные предприятия планируют повысить доходность в первую очередь за счет высокой урожайности и низкой себестоимости продукта (71%), повышения качества отпускаемой продукции (42%) и высоких цен на растениеводческую продукцию (37%).

Привлекательность кредитов для аграриев постепенно снижается. Если в 2018 году 76% респондентов заявили о том, что пользуются кредитами, в 2019 году этот показатель составил 73%, а в 2020 – 71%. Доля опрошенных, увеличивших инвестиции в основной капитал в этом сезоне, составляет 66%, что на 9 процентных пунктов превышает данные за 2018 год. Еще сильнее повысился процент тех, кто планирует увеличивать инвестиции в оборотный капитал - 64% в 2020 году по сравнению с 44% в 2018 году. Что касается внедрения новых методов и технологий, то в текущем сезоне агрофирмы, прежде всего, планируют внедрять новые подходы в семеноводство – 56%, в защиту культур – 55% и удобрения – 50%.

- Несмотря на неопределенность, наблюдаемую в отрасли в последнее время, мы в своей практике фиксируем постоянный высокий интерес к новым технологическим решениям, которые позволяют агропроизводителям гарантировать урожайность и повышать эффективность растениеводства в целом. Стоимость семян и средств защиты безусловно является важным фактором, но определяющими для сельхозпроизводителей в конечном счете становятся эффективность и повышение производительности. Российские аграрии научились рассчитывать риски и в должной степени оценили выгоды от применения комплексных мер повышения урожайности и качества продукции, – комментирует результаты исследования директор компании «Сингента» в России Джонатан Браун.

- Сейчас рынок АПК находится в состоянии высокой неопределенности, и в этой ситуации большинство аграриев выбирает стабилизационные стратегии, что наглядно демонстрируют результаты исследования. Снижение курса рубля, с одной стороны, выгодно отечественным аграриям, но, с другой стороны, затрудняет им доступ ко многим передовым мировым технологиям. В Поволжье наблюдается ряд интересных трендов, в частности, это рост доходности по двум основным направлениям: зерновые и масличные. Вместе с тем стоит отметить, что последствия, вызванные пандемией COVID-19, возможно, еще будут ощущаться, – заявил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Об Индексе развития сельхозпроизводителей России

Индекс развития сельхозпроизводителей проводится по заказу компании «Сингента» ежегодно с 2016 года. Основная цель исследования – измерение степени оптимистичности сельхозпроизводителей, доступности финансовых ресурсов (кредитов) для аграриев, инвестиционных планов, а также понимание того, насколько широко применяются современные методы семеноводства, защиты растений, удобрения, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции. Опрос представляет собой личное формализованное интервью по телефону, состоит из 25 вопросов и проводится среди ведущих агрохозяйств, специализирующихся на растениеводстве. Его участниками являются руководители порядка 100 агрофирм и фермерских хозяйств из Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов

О компании «Сингента»

«Сингента» (Syngenta) является ведущей сельскохозяйственной компанией мира. Помогая миллионам сельхозпроизводителей повышать эффективность использования имеющихся ресурсов, «Сингента» способствует повышению глобальной продовольственной безопасности. С помощью научных подходов мирового класса и инновационных решений в сфере растениеводства наши 28 000 сотрудников более чем в 90 странах работают для оптимизации процесса выращивания культур. Мы стремимся спасти земли от деградации, повысить биоразнообразие, а также развивать сельские сообщества. Для получения дополнительной информации посетите сайты www.syngenta.com и www.goodgrowthplan.com. Следуйте за нами в Twitter® по ссылке www.twitter.com/Syngenta.

Предостерегающее заявление компании «Сингента» касательно предположительных заявлений

Данный документ содержит предположительные заявления, которые могут быть определены такой терминологией, как «ожидают», «могли бы», «будут», «потенциальный», «планы», «перспективы», «оцениваются», «в целях», «на пути» и т.п. выражениями. Такие выражения подвержены рискам и неопределенностям, в результате которых действительный результат может существенно отличаться от данных заявлений. Мы направляем Вас за информацией в отношении этих и иных рисков и неопределенностей к общественно доступной документации компании «Сингента» в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. «Сингента» не берет на себя обязательств по обновлению предположительных заявлений с тем, чтобы они отражали действительные результаты, измененные предположения или иные факторы. Данный документ не является целиком или частично предложением, или приглашением купить, или выпустить, или просьбой купить или подписаться на обыкновенные акции компаний «Сингента АГ», «Сингента АДС» и не составляет основу и не может являться ссылкой в связи с заключением подобных контрактов.