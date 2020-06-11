В Марий Эл выявили 43 новых случая заболевания коронавирусом

За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 43 жителей Марий Эл. Вместе с тем в республике выписали 44 ранее зараженных - все они выздоровели. Об этом сегодня, 11 июня, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции

Отметим, что с начала пандемии в Марий Эл выявили 2236 случаев COVID-19. На данный момент 1961 инфицированный выздоровел, 16 - скончались.

По данным Минздрава республики в инфекционных стационарах сейчас лечатся 600 человек. У 580 из них пневмония, а у 233 еще и коронавирус. В тяжелом состоянии сейчас находятся 162 пациента, в состоянии средней степени тяжести - 428, в состоянии легкой степени тяжести - 10. 11 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, а 249 - нуждаются в кислородной поддержке.