В Чувашии коронавирус диагностировали еще у 77 человек

За минувшие сутки в Чувашии коронавирус был диагностирован еще у 77 человек. В то же время в регионе выписали 128 ранее зараженных, которые уже выздоровели. Об этом в четверг, 11 июня, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в Чувашии COVID-19 заболели 3802 человека, 1957 из которых уже выздоровели, а 18 скончались. По последним данным Роспотребнадзора республики, под медицинским наблюдением остаются 1098 граждан, с начала пандемии проведено более 73 тысяч тестов на коронавирус.

- В республике развернуты 1613 коек для лечения пациентов с COVID-19. Свободных коек сейчас 164, - сообщали накануне в Минздаве Чувашии. - К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 30 человек.

Обновленных данных ведомство пока не опубликовало.