В Ульяновске выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом

С начала пандемии в Ульяновской области коронавирусом заболели 3538 человек. О 88 последних зараженных стало известно в четверг, 11 июня, из сообщения федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

- Несмотря на то, что наш регион ежедневно демонстрирует динамику в 90-105 заболевших, и у нас наметилась, пусть небольшая, но тенденция к снижению этого числа, ситуация в регионе остается неустойчивой, - отметил на своей странице в соцсетях губернатор области Сергей Морозов. - Сегодня мы внимательно наблюдаем за сложившейся ситуацией. Она развивается уже предсказуемо, и мы можем строить прогнозы на предстоящий период в рамках хотя бы недели. Продолжаем борьбу с инфекцией уже в прогнозируемом, можно сказать, плановом порядке.

Отметим, что на данный момент 1021 ранее инфицированный житель региона излечился от коронавируса, а 18 зараженных скончались.

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