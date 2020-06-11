2020-06-11T14:17:57+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ульяновске выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом

С начала пандемии в регионе COVID-19 заболели 3538 человек
Алина ГАБДУЛИНА
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На данный момент 1021 ранее инфицированный выздоровел, 18 - скончались.На данный момент 1021 ранее инфицированный выздоровел, 18 - скончались.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С начала пандемии в Ульяновской области коронавирусом заболели 3538 человек. О 88 последних зараженных стало известно в четверг, 11 июня, из сообщения федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

- Несмотря на то, что наш регион ежедневно демонстрирует динамику в 90-105 заболевших, и у нас наметилась, пусть небольшая, но тенденция к снижению этого числа, ситуация в регионе остается неустойчивой, - отметил на своей странице в соцсетях губернатор области Сергей Морозов. - Сегодня мы внимательно наблюдаем за сложившейся ситуацией. Она развивается уже предсказуемо, и мы можем строить прогнозы на предстоящий период в рамках хотя бы недели. Продолжаем борьбу с инфекцией уже в прогнозируемом, можно сказать, плановом порядке.

Отметим, что на данный момент 1021 ранее инфицированный житель региона излечился от коронавируса, а 18 зараженных скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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