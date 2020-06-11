2020-06-11T14:46:08+03:00
Общество

Энергия добра «Татнефти»: версия-2020

Начались первые выплаты победителям конкурса на соискание грантов «Татнефти»
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В этом году в связи с пандемией коронавируса торжественная церемония награждения победителей перенесена на более поздний срок, однако руководство Компании приняло решение осуществить выплаты в июне текущего года, что позволит серьезно поддержать некоммерческий сектор и в целом социальную сферу.

По итогам экспертной оценки в восьми номинациях победителями были признаны 163 заявки на общую сумму около 64 млн рублей. Отметим, что в этом году во время заявочной кампании в Благотворительный фонд «Татнефти» поступило 924 заявки. Из них 52 были отклонены, так как не соответствовали положению конкурса.

- Каждую заявку оценивали до четырёх экспертов, - рассказал директор БФ «Татнефть» Ренат Мамин. - Эксперты выставляли баллы, сумма которых учитывалась при подведении итогов. На грантовый комитет были допущены те заявки, которые набрали не менее 50 баллов из 100.

Введенная в «Татнефти» грантовая система является частью масштабной работы по социальному развитию региона, и выделенные финансовые средства призваны поддержать участников конкурса.

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Конкурс на соискание грантов Компанией проводится уже в пятый раз. В этом году приём заявок осуществлялся до 31 января. Заявки поступали как от физических лиц, достигших совершеннолетия, так и от некоммерческих негосударственных организаций, осуществляющих в соответствии с уставом один или несколько видов деятельности, подходящих по направлениям конкурса.

- Принимая во внимание, что в Татарстане проводится поэтапное снятие ограничительных мер по противодействию распространению коронавируса, организаторами конкурса было предложено провести заседание грантового комитета и подведение итогов в заочной форме, а выплаты произвести в июне 2020 года, что, на наш взгляд, позволит серьезно поддержать некоммерческий сектор и в целом социальную сферу, - пояснил Ренат Рауфович.

Что же касается торжественной церемонии представления победителей Конкурса грантов Компании «Татнефть», то её предложено перенести на более поздний срок - до стабилизации обстановки и полного снятия ограничительных мер.

Заявки принимали по номинациям:

«Защита уязвимых слоев населения»,

«Семья, материнство, отцовство и детство»,

«Здоровый образ жизни и туризм»,

«Наука, образование и просвещение»,

«Культура и искусство», «Сохранение исторического наследия»,

«Охрана окружающей среды и защита животных»

«Молодежные проекты».

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