В Чувашии за сутки коронавирус подтвердился еще у 79 человек

За минувшие сутки коронавирус был выявлен еще у 79 граждан Чувашии. Об этом в среду, 10 июня, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в регионе выявили 3725 зараженных, 1829 из которых уже выздоровели, а 18 - скончались. По последним данным Роспотребнадзора Чувашии, под медицинским наблюдением сейчас находятся 1139 человек.

- Развернуты 1613 коек для лечения пациентов с COVID-19. Дополнительно развернуты 6 коек в акушерском отделении №3 БУ "Городская клиническая больница №1" И 60 коек в БУ "Больница скорой медицинской помощи" в Чебоксарах. Свободных коек 188. На аппаратах ИВЛ 28 человек, - сообщали накануне в Минздраве Чувашии.

Обновленных данных ведомство пока не опубликовало.