2020-06-10T11:14:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии за сутки коронавирус подтвердился еще у 79 человек

С начала пандемии в регионе заразилось 3725 человек
Алина ГАБДУЛИНА
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1829 ранее зараженных уже выздоровели, а 18 - скончались.1829 ранее зараженных уже выздоровели, а 18 - скончались.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки коронавирус был выявлен еще у 79 граждан Чувашии. Об этом в среду, 10 июня, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в регионе выявили 3725 зараженных, 1829 из которых уже выздоровели, а 18 - скончались. По последним данным Роспотребнадзора Чувашии, под медицинским наблюдением сейчас находятся 1139 человек.

- Развернуты 1613 коек для лечения пациентов с COVID-19. Дополнительно развернуты 6 коек в акушерском отделении №3 БУ "Городская клиническая больница №1" И 60 коек в БУ "Больница скорой медицинской помощи" в Чебоксарах. Свободных коек 188. На аппаратах ИВЛ 28 человек, - сообщали накануне в Минздраве Чувашии.

Обновленных данных ведомство пока не опубликовало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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