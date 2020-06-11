2020-06-11T14:17:57+03:00
Коронавирус Covid-19

На 11 июня 2020 года в Татарстане выявлено 54 новых случая коронавируса

Большая часть зараженных живет в Казани
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в республике выявили 3774 случая заражения COVID-19.С начала пандемии в республике выявили 3774 случая заражения COVID-19.Фото: Иван МАКЕЕВ
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По данным на 11 июня 2020 года в Татарстане выявили еще 54 случая коронавируса. Большинство зараженных - жители Казани (19).

Остальные из Набережных Челнов (10), Зеленодольского района (4), Нижнекамского района (3), Альметьевского района (2), Атнинского района (2), Актанышского района (1), Алькеевского района (1), Буинского района (1), Верхнеуслонского района (1), Дрожжановского района (1), Лаишевского района (1), Лениногорского района (1), Мамадышского района (1), Менделеевского района (1), Новошешминского района (1), Сабинского района (1), Тукаевского района (1), Черемшанского района (1) и Ютазинского района (1).

- Все случаи контактные, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с распространением инфекции. - 16 человек госпитализировано, 38 получают лечение на дому.

Среди последних зараженных несовершеннолетних нет. Семерым от 18 до 30 лет, 18 пациентам от 30 до 50 лет, 14 - от 50 до 60 лет, 11 - от 60 до 70 лет, 4 - от 70 до 80 лет.

Отметим, что с начала пандемии в Татарстане зафиксировали 3774 случая COVID-19. На данный момент выздоровели 3607 инфицированных, скончались - 10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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