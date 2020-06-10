В Татарстане молния ударила в женщин с палками для скандинавской ходьбы

Вечером 9 июня в Ютазинском районе Татарстана недалеко от Бавлов на прогулку вышли две приятельницы. С собой они прихватили металлические палки для скандинавской ходьбы.

Когда они прогуливались, начался сильный ливень, а после и гроза. Во время которой произошел удар молнии. Одна из женщин – 61-летняя пенсионерка, погибла на месте происшествия. Ее 63-летняя подруга выжила.

Как сообщают собственные источники «Комсомолки» в Минздраве Татарстана, пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в ближайшую больницу.

Отметим, что 9 июня в республике было объявлено штормовое предупреждение – сильный дождь с грозами.