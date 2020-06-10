Приемная кампания 2020 года для Марийского государственного университета ознаменовалась созданием Института цифровых технологий

К созданию нового сильного института, занимающегося современными технологиями и фундаментальным образованием, было множество предпосылок. И сейчас можно с уверенностью сказать, что это обусловлено именно потребностями современного мира и общества. Подчеркивая значимость данного события, нужно отметить, что данное решение стало возможным благодаря многолетнему сотрудничеству Марийского государственного университета с ведущими научными центрами России. Новый институт будет создан под эгидой МарГУ и МФТИ в рамках кластера организаций, что позволит объединить и развить научно-исследовательский и образовательный потенциал таких признанных научных центров, как АО «Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца», ПАО «МАК «Вымпел», АО «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения», ФГУП «Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики». 4 июня состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между МарГУ и МФТИ, целью которого станет создание благоприятных условий для обмена лучшими научно-образовательными практиками и распространение передового опыта.

Институт цифровых технологий будет готовить высококвалифицированных специалистов в области цифровой экономики, инженерии, электроэнергетики, национальной безопасности и искусственного интеллекта. Новый институт объединит одни из сильнейших структурных подразделений МарГУ - это физико-математический факультет, электроэнергетический факультет и Институт экономики, управления и финансов. Большие данные, искусственный интеллект, новые и портативные источники энергии, робототехника - это сквозные технологии на сегодняшний день, которые применяются во всех отраслях жизни человека. И данный институт будет интегрировать и придавать синергический эффект трем базовым факультетам, которые должны двигать в мир цифровую революцию.

Изменения в первую очередь коснутся учебных программ, планов и, конечно, содержания преподавания. Это будет и повышение квалификации, и вовлечение новых преподавателей, и усиление синергического эффекта вокруг этой суперидеи кластера. Для студентов откроется еще больше возможностей пройти стажировки и практику в ведущих предприятиях и научных центрах страны, с которыми МарГУ плодотворно сотрудничает уже многие годы.

Марийский государственный университет постоянно обновляет материально-техническую базу в целях создания наиболее комфортных условий для обучения студентов, а также работы сотрудников и преподавателей вуза. За годы существования у трех факультетов создана превосходная база для эффективной работы в различных сферах деятельности, насчитывающая более 30 учебных лабораторий и научных центров. Из последних достижений научных центров вуза можно назвать проект по цифровой медицине, направленный на поиск аномалий в рентгеновских снимках при помощи глубокого машинного обучения. Одним из самых значимых достижений МарГУ стало создание Инжинирингового центра в области производства бортовых радиолокационных комплексов дистанционного зондирования Земли. Разумеется, создание нового института повлечет за собой открытие новых учебных лабораторий и научных центров, полностью отвечающих стандартам современного мира.

Оптимизация работы трех факультетов, объединенных новым институтом, позволит существенно улучшить динамику научно-исследовательской, образовательной и творческой деятельности. За годы существования подразделения вуза получили положительный опыт работы по данным направлениям, что подразумевает эффективное и качественное обучение. Сейчас перед вузом стоит задача интегрировать опыт этих трех факультетов и создать такой институт, который в будущем станет высокотехнологичным научным центром, выпускники которого будут востребованы как в России, так и во всем мире.

Ректор Марийского государственного университета Михаил Николаевич Швецов:

«Мир не стоит на месте, и очевидно, что система образования МарГУ должна адаптироваться под требования научно-технического прогресса. И также очевидно, что для этого необходима модернизация программ, инфраструктурной базы и образовательных технологий, которые применяются в данный момент. Мы предлагаем модель трудоустройства во время учебы, поэтому сама учеба кардинально пересматривается. Цифра сегодня - это сквозная технология для человека. Вокруг нее у нас будет строиться новый институт».