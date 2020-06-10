В Марий Эл коронавирусом заразились еще 42 человека

За минувшие сутки в Марий Эл коронавирус подтвердился еще у 42 человек. При этом, накануне в республике были выписаны 96 ранее зараженных граждан, которые выздоровели. Об этом в среду, 10 июня, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Большинство новых больных - жители Йошкар-Олы (24). Остальные из Горномарийского района (7), Волжска (4), Медведевского района (2), Звениговского района (1), Оршанского района (1), Параньгинского района (1), Советского района (1) и Козьмодемьянска (1).

Отметим, что с начала пандемии в республике выявили 2193 случая COVID-19. На данный момент 1917 зараженных выздоровели, 16 - скончались.

По данным местного Минздрава, сейчас в инфекционных стационарах Марий Эл лечатся 584 человека, у 561 из которых пневмония, а у 240 еще и коронавирус. В тяжелом состоянии находятся 144 пациента, в состоянии средней степени тяжести - 437, в состоянии легкой степени тяжести - 3. К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 11 человек, еще 233 - нуждаются в кислородной поддержке.