2020-06-10T11:34:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В Марий Эл коронавирусом заразились еще 42 человека

При этом накануне были выписаны 96 ранее инфицированных граждан
Алина ГАБДУЛИНА
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На данный момент 1917 зараженных выздоровели, 16 - скончались.На данный момент 1917 зараженных выздоровели, 16 - скончались.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Марий Эл коронавирус подтвердился еще у 42 человек. При этом, накануне в республике были выписаны 96 ранее зараженных граждан, которые выздоровели. Об этом в среду, 10 июня, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Большинство новых больных - жители Йошкар-Олы (24). Остальные из Горномарийского района (7), Волжска (4), Медведевского района (2), Звениговского района (1), Оршанского района (1), Параньгинского района (1), Советского района (1) и Козьмодемьянска (1).

Отметим, что с начала пандемии в республике выявили 2193 случая COVID-19. На данный момент 1917 зараженных выздоровели, 16 - скончались.

По данным местного Минздрава, сейчас в инфекционных стационарах Марий Эл лечатся 584 человека, у 561 из которых пневмония, а у 240 еще и коронавирус. В тяжелом состоянии находятся 144 пациента, в состоянии средней степени тяжести - 437, в состоянии легкой степени тяжести - 3. К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 11 человек, еще 233 - нуждаются в кислородной поддержке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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