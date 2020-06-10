2020-06-10T11:17:20+03:00
Коронавирус Covid-19

10 июня 2020 года: в Татарстане выявили 55 новых случаев коронавируса

Большинство зараженных - жители Казани
Алина ГАБДУЛИНА
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Всего же с начала пандемии в республике выявили 3720 зараженных COVID-19.Всего же с начала пандемии в республике выявили 3720 зараженных COVID-19.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным на 10 июня 2020 года, в Татарстане коронавирус был диагностирован еще у 55 человек. Один случай завозной, остальные – контактные.

- 17 человек были госпитализированы, 38 - оставлены дома с легкой или вовсе бессимптомной формой течения болезни, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Известно, что большинство новых инфицированных - жители Казани (42). Остальные из Набережных Челнов (3), Высокогорского района (3), Лаишевского района (2), Атнинского района (1), Балтасинского района (1), Верхнеуслонского района (1), Елабужского района (1), Рыбно-Слободского района (1).

Среди новых зараженных есть пятеро несовершеннолетних, 9 человек в возрасте от 18 до 30 лет, 19 - от 30 до 50 лет, 8 - от 50 до 60 лет, 12 - от 60 до 70 лет и 2 - от 70 до 80 лет.

Так, с начала пандемии в республике выявили 3720 зараженных COVID-19. На данный момент 3586 из них выздоровели, 10 - скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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