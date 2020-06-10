На 10 июня 2020 года в Ульяновской области коронавирусом заразился еще 91 человек
С начала пандемии в Ульяновской области выявили 3450 случаев коронавируса. О 91 новых случаях стало известно сегодня, 10 июня.
Большинство зараженных приходится на Ульяновск (1831 человек). В частности, в Засвияжском районе зафиксировано 608 случаев, в Ленинском - 495, в Заволжском - 482, в Железнодорожном - 246.
Остальные инфицированные - это жители Карсунского района (273), Димитровграда (179), Барышского района (150), Новомалыклинского района (109), Цильнинского района (106), Николаевского района (92), Мелекесского района (82), Тереньгульского района (78), Инзенского района (62), Ульяновского района (61), Новоспасского района (54), Вешкаймского района (52), Сенгилеевского района (50, Новоульяновска (48), Чердаклинского района (47), Майнского района (46), Кузоватовского района (27), Старокулаткинского района (23), Сурского района (14), Павловского района (13). Радищевского района (11), Базаросызганского района (6).
На данный момент 1095 ранее зараженных жителей области выздоровели, 18 - скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU