В Чувашии личные подсобные хозяйства получат субсидии на молоко

Олег Николаев отметил, что летом в период так называемого большого молока предложение часто превышает спрос, что приводит к снижению закупочной цены примерно вдвое. Влияние на цену молока у закупщиков оказала и эпидемия коронавирусной инфекции. Основные потребители молочной продукции - заведения общепита, детские сады и школы - еще в марте приостановили свою работу.

В результате сейчас закупщики дают за литр сырья около 14 рублей. В среднем по республике производителям молока предлагают 15,9 рубля за литр сырья. Такая цена является критически низкой для самой многочисленной категории поставщиков молокоперерабатывающих заводов - личных подсобных хозяйств.

По информации Минсельхоза Чувашии, в республике сегодня зарегистрировано 22 тысячи личных подсобных хозяйств, занятых в производстве молока. В частных подворьях содержится чуть более 56 тысяч дойных коров. Больше половины сырья для молочной продукции в регионе сдают именно частники. Переработкой заняты 14 заводов, их мощности способны перерабатывать все производимое в республике молоко - 420 тысяч тонн.

Фермерские хозяйства и крупные сельхозпроизводители уже получают помощь в виде субсидий. Однако без внимания до сих пор оставались личные подсобные хозяйства.

- Справедливо будет поддержать их. Прежде всего, в период «большого молока», - считает Олег Николаев.

На поиск вариантов поддержки личных подсобных хозяйств руководство Чувашии также подвигло стремление соблюсти баланс интересов между производителями, в том числе ЛПХ, и переработчиками.

- Наша задача - сделать так, чтобы отрасль была эффективной, создавались дополнительные рабочие места, люди получали достойную зарплату, а производители имели устойчивые каналы сбыта продукции, - подчеркивает Олег Николаев.

Средства на поддержку личных подсобных хозяйств нашлись в региональной программе ремонта дворовых территорий. Как выяснилось, районные власти не спешили пустить в работу полученные еще в декабре прошлого года 1,5 миллиарда рублей. Планировалось отремонтировать 1200 дворовых территорий в 119 населенных пунктах республики. Однако на сегодня контракты с подрядчиками успели подписать только 10 муниципалитетов Чувашии. Чтобы не укладывать асфальт во время осенних дождей и не возвращать деньги в федеральный бюджет, их решили перенаправить на поддержку животноводов.

Документы по введению новой меры поддержки для жителей Чувашии были подготовлены стремительно: от поручения до озвученного решения прошло меньше недели. В ближайшее время разработают и утвердят сами правила получения субсидии, которая будет выплачиваться одноразово для возмещения части затрат на содержание дойных коров в личных подсобных хозяйствах.

- Работа налажена, сегодня-завтра все процедуры согласования пройдут. К концу недели правила будут утверждены. Организационная работа ложится на глав администраций, - констатировал Олег Николаев.

Субсидии предлагается выплачивать не за литр произведенного и сданного молока, а за каждую дойную корову в личном подсобном хозяйстве. Так, на одну корову в хозяйстве будет выплачено 2300 рублей. За двух коров в хозяйстве владельцы получат по 3300 рублей. Владельцам трех и более дойных коров в подворье будет выплачено по 4300 рублей за каждую голову.

Владельцы должны будут обратиться в администрацию своего поселения с заявлением, указать свой адрес, реквизиты счета для получения субсидии и количество дойных коров в хозяйстве. Чтобы получить такую адресную помощь, нужно будет взять на себя обязательство сохранить до следующего года неизменным поголовье в подворье.

Всего на субсидии личным подсобным хозяйствам предусмотрено 185 миллионов рублей. Ожидается, что выплаты начнутся уже в конце июня.

Кстати, несмотря на нерасторопность местных администраций при освоении федеральных средств, программа по ремонту дворовых территорий все же не будет свернута. Более того, местным чиновникам дали дополнительное время, чтобы подготовить документы, найти подрядчиков и спокойно провести все работы. Приводить в порядок дворы будут еще три года. Объем финансирования при этом сохранится.