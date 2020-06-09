2020-06-09T15:46:41+03:00
Коронавирус Covid-19

42,2% жителей Татарстана во время самоизоляции разочаровалось в удаленной работе

При этом более 60% опрошенных не пошли бы добровольцами на испытание вакцины от коронавируса, даже если это ускорило бы процесс возвращения к нормальной жизни
Алина ГАБДУЛИНА
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Каждый десятый опрошенный заявил, что во время самоизоляции члены его семьи стали отдалятся друг от друга.Каждый десятый опрошенный заявил, что во время самоизоляции члены его семьи стали отдалятся друг от друга.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жители Татарстана продолжают поэтапно выходить из режима самоизоляции, в котором пробыли почти два месяца из-за пандемии коронавируса. За это время 42,2% из них успели разочароваться в удаленной работе. К такому выводу пришли специалисты “ПромРейтинга”, которые опросили 1,6 тысяч татарстанцев.

Вместе с тем почти у 6% респондентов в квартирах стал преобладать беспорядок, но существенное большинство - 46,3%, все же поддерживают жилье в чистоте. Еще у 34,6% опрошенных ежедневно идет борьба порядка с хаосом.

При этом Каждый десятый участник исследования в Татарстане заявил, что во время самоизоляции члены его семьи стали отдалятся друг от друга.

Кроме того, более 60% татарстанцев не пошли бы добровольцами на испытание вакцины от коронавируса, даже если это ускорило бы процесс возвращения к нормальной жизни. Мало того, 72,2% опрошенных считают, что противовирусные ограничения позитивно повлияли на состояние природы в Татарстане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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