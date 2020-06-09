42,2% жителей Татарстана во время самоизоляции разочаровалось в удаленной работе

Жители Татарстана продолжают поэтапно выходить из режима самоизоляции, в котором пробыли почти два месяца из-за пандемии коронавируса. За это время 42,2% из них успели разочароваться в удаленной работе. К такому выводу пришли специалисты “ПромРейтинга”, которые опросили 1,6 тысяч татарстанцев.

Вместе с тем почти у 6% респондентов в квартирах стал преобладать беспорядок, но существенное большинство - 46,3%, все же поддерживают жилье в чистоте. Еще у 34,6% опрошенных ежедневно идет борьба порядка с хаосом.

При этом Каждый десятый участник исследования в Татарстане заявил, что во время самоизоляции члены его семьи стали отдалятся друг от друга.

Кроме того, более 60% татарстанцев не пошли бы добровольцами на испытание вакцины от коронавируса, даже если это ускорило бы процесс возвращения к нормальной жизни. Мало того, 72,2% опрошенных считают, что противовирусные ограничения позитивно повлияли на состояние природы в Татарстане.