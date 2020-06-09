«Зенит» поедет в Оренбург, «Динамо» - в Липецк и Тулу: Как изменится российский волейбол после пандемии коронавируса

Пока чемпионат России по футболу готовится возобновиться после трехмесячной паузы из-за пандемии коронавируса, команды по другим видам спорта спокойно готовятся к следующему сезону. Соревнования в КХЛ, Единой лиге ВТБ и волейбольной суперлиге были завершены досрочно. Сейчас постепенно вырисовываются контуры сезона 2020/2021.

Волейбольный «Зенит», например, уже приступил к тренировкам и формированию состава на предстоящий сезон. Вот только подготовка у казанской команды выйдет несколько скомканной.

Дело в том, что во Всероссийской Федерации волейбола решили собрать сильнейших отечественных игроков для тренировок в составе сборной России. Это при том, что все турниры сборных в 2020 году отменены.

МИХАЙЛОВ И БУТЬКО ПРОТИВ «ЗЕНИТА»

О том, зачем нужно подобное мероприятие, и как оно будет организовано, в интервью Службе информации ОКР рассказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

- До 10 июня мы должны подать планы в Центр спортивной подготовки сборных команд России, а дальше всё будет зависеть от режима ограничений. Минспорта обратилось к губернатору Краснодарского края с просьбой включить наши базы в список открытых. Речь о «Волей Граде» в Анапе и «Спорт Инн» в Сочи, которая используется для пляжного волейбола. Если получим разрешение, то с 10 июля планируем начать сборы. Пока планируем сбор в Анапе, поскольку там можно собрать всех – и пляжников, и классиков. Кроме того, в одном учреждении легче соблюдать режим, - сообщил Яременко.

В состав сборной отправятся сразу шесть игроков «Зенита» - Максим Михайлов, Андрей Сурмачевский, Александр Бутько, Алексей Кононов, Артем Вольвич и Валентин Голубев. При этом, есть вероятность, что всей этой шестерке предстоит сыграть против нынешнего клуба.

Дело в том, что сборная России намерена провести товарищеские матчи, но с другими сборными договориться проблематично. В итоге могут провести турниры с участием сборных страны и сильнейших отечественных клубов.

Это касается как мужских, так и женских турниров. Кстати, в национальную команду из казанского «Динамо» вызвали пять девушек – Евгению Старцеву, Ирину Королеву, Анну Подкопаеву, Татьяну Кадочкину и Арину Федоровцеву.

- Есть традиционный женский турнир Кубок Ельцина, который можно провести в таком формате, когда сборная сыграет с несколькими клубами. Таким образом мы не потеряем на год сам турнир и сможем придать тренировочной деятельности соревновательный смысл. Что касается мужчин, то, возможно, удастся учредить и провести Кубок 75-летия Победы. И на нем, по аналогии с Кубком Ельцина, сборная сможет сыграть с нашими ведущими клубами. Если мы задействуем чемпиона России «Локомотив» (Новосибирск), обладателя Кубка «Зенит» (Казань) и сборную, то получится турнир достаточно серьезного уровня. Кроме того, в планах есть и Матч звезд, на котором национальная сборная могла бы сыграть против иностранных спортсменов, выступающих в российских клубах, - рассказал Яременко.

МУЖСКУЮ СУПЕРЛИГУ НЕ РАСШИРЯТ, НО И НЕ СОКРАТЯТ

Эти турниры ориентировочно пройдут в августе-сентябре. В первый месяц осени должны пройти и первые внутрироссийские клубные соревнования. Окончательно ситуация с календарем прояснится 17 июня.

- На 17 июня назначено финальное совещание с представителями клубов. На нем будет готов проект для утверждения Президиумом ВФВ. Мы понимаем, что начинать чемпионат нужно примерно в 20-х числа сентября. Предварительный этап Кубка России стартует чуть раньше. Для внутреннего чемпионата отсутствие международного календаря сыграет даже положительную роль – планировать будет легче, - отметил Александр Яременко.

Что касается состава участников мужской суперлиги, то здесь все довольно ясно. В новом сезоне вновь сыграют 14 команд. Новокуйбышевская «Нова» добровольно покинула суперлигу, но претендент на вакантное место в элите нашелся быстро.

- Здесь мы не видим проблем. «Нова» заняла последнее место в Суперлиге, а в Высшей лиге А есть желающие пойти на повышение. Это «Нефтяник» из Оренбурга, который давно стремится к этому. На момент досрочного завершения чемпионата клуб шел в лидерах. Поэтому, думаю, достаточно логичным будет решение сохранить в Суперлиге численный состав из 14 команд, - заявил Яременко.

ЖЕНСКУЮ СУПЕРЛИГУ МОГУТ «ЗАКОНСЕРВИРОВАТЬ»?

В женском волейболе ситуация чуть сложнее. Рассматривался вариант с увеличением суперлиги с 12 до 14 команд, добавив в элиту две лучшие команды высшей лиги «А» - «Липецк» и «Тулицу». Правда, судя по словам Яременко, приоритетный вариант – сохранение 12 команд-участниц. Правда, есть нюансы.

- Мы надеемся, что состав участников сохранится. Единственная проблема может возникнуть в связи с тем, что в женской Суперлиге играет белорусская «Минчанка». И не исключены нюансы, связанные с пересечением границы и проведением международных матчей, - пояснил генсек Всероссийской Федерации волейбола.

Впрочем, в Липецк и Тулу казанским волейболисткам, вполне возможно, все же предстоит отправиться. Интересным инсайдом поделился канал «Девушки с Mikasa» в одной из соцсетей. Так, по их данным, женскую суперлигу могут не только расширить, но и «законсервировать».

- Как сообщили нам сразу несколько источников, командам российской суперлиги предложено рассмотреть вопрос о «закрытии» лиги на три ближайших сезона. То есть никто не вылетает, но никто и не заходит. При этом одним из вариантов численного состава высшего дивизиона в сезоне-2020/21 являются 14 клубов. К уже имеющимся командам добавятся Липецк и Тула. Пока до сих пор не ясен вопрос с участием «Минчанки». Не исключено, что в случае форс-мажора белорусская команда не будет участвовать в чемпионате России, - говорится в сообщении.

Так или иначе, но окончательное решение не за горами. Осталось дождаться 17 июня и решение волейбольных властей.