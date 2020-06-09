2020-06-09T17:58:22+03:00
Происшествия

Жительница Марий Эл лишилась денег за продажу квартиры, когда решили похвастаться ими перед подругой

Пропажу женщина заметила лишь на следующее утро
Лика ИСАЕВА
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Женщина прихватила с собой в гости не только крупную сумму денег, но и золотые украшения.Женщина прихватила с собой в гости не только крупную сумму денег, но и золотые украшения.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жительница одного из сел Параньгинского района Марий Эл удачно продала свою квартиру и пришла к подруге похвастаться деньгами, а заодно и отметить удачную сделку. Всю сумму - 237 тысяч рублей, она взяла с собой в гости, а также прихватила и драгоценности (золотые сережки и браслет).

Вот только на следующее утро женщину ожидало кое-что похуже похмелья. Она начала проверять сумку, где лежали деньги, и обнаружила, что все пропало. Пришлось идти в полицию.

Она рассказала правоохранителям все что помнила про тот злополучный день, в том числе и то, что с подругой о деньгах узнал и ее 39-летний сожитель. Мужчина был знаком не только самой потерпевшей, но и полицейским. Он лишь недавно освободился из мест не столь отдаленных.

Мужчину допросили в качестве подозреваемого и тот не стал отпираться. Мол, обокрасть гостью решил сразу же, когда узнал о крупной сумме денег при ней. Он незаметно вытащил все ценности из сумки. К слову, и деньги, и драгоценности удалось найти в тайнике, который задержанный успел оборудовать в доме своей сожительницы.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража", - сообщили в МВД Марий Эл.

Задержанного мужчину на данный момент уже поместили под стражу. До суда он пробудет в камере СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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