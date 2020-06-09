В Марий Эл коронавирус подтвердился еще у 47 человек

За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 47 жителей Марий Эл. Об этом утром во вторник, 9 июня, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Большинство последних инфицированных - жители Волжска (8 человек). Остальные из Козьмодемьянска (7), Сернурского района (6), Моркинского района (6), Медведевского района (6), Советского района (4), Йошкар-Олы (2), Новоторъяльского района (2), Куженерского района (2), Звениговского района (2), Горномарйиского района (1) и Килемарского района (1).

Так, с начала пандемии в республике выявили уже 2151 случай COVID-19. На данный момент 1821 зараженный выздоровел, 16 - скончались.

По данным Минздрава Марий Эл, сейчас в инфекционных стационарах республики лечатся 594 человека: 542 - с пневмонией, а 266 - еще и с коронавирусом. В тяжелом состоянии находится 161 пациент, в состоянии средней степени тяжести - 425, в состоянии легкой степени тяжести - 8. К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 8 больных, а в кислородной поддержке нуждается 261 человек.

В частности, в горбольнице Йошкар-Олы лечатся 219 пациентов с пневмонией. С коронавирусом – 103. В тяжелом состоянии – 103 человека, в состоянии средней степени тяжести – 116. Четыре пациента на ИВЛ, 102 нуждаются в кислородной поддержке.

В ДРКБ лечатся 7 детей, из них 2 - в состоянии средней степени тяжести, 5 – легкой степени тяжести. 3 - с коронавирусом.

В Республиканском клиническом госпитале ветеранов войн на лечении 59 пациентов, из них 53 – с пневмонией. Тяжелых – 11 пациентов, в состоянии средней степени тяжести - 48. На ИВЛ находится 1 человек, в кислородной поддержке нуждается 41, с коронавирусом – 19.

В Звениговской ЦРБ находятся 35 пациентов, все нуждаются в кислородной поддержке. С коронавирусом – 9. В тяжелом состоянии – 5 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 30.

В инфекционном отделении Козьмодемьянской межрайонной больницы лечатся 30 пациентов. С коронавирусом – 13. Тяжелых - 3, в состоянии средней степени тяжести – 24, легкой степени тяжести - 3.

В инфекционном отделении Волжской ЦРБ лечатся 84 пациента. С коронавирусом – 31. В тяжелом состоянии - 28, в состоянии средней степени тяжести – 56. В кислородной поддержке нуждаются 42 человека.

В инфекционном отделении Мари-Турекской ЦРБ на лечении 53 пациента. С коронавирусом – 14 человек. У 51 - пневмония. В тяжелом состоянии 3 пациента, 50 - в состоянии средней степени тяжести. В кислородной поддержке нуждаются 16 человек.

В Медведевской ЦРБ находится 107 пациентов, 97 из них – с пневмонией. 8 - в тяжелом состоянии, 99 - в состоянии средней степени тяжести. Пять пациентов на ИВЛ, 21 нуждается в кислородной поддержке. С коронавирусом – 74 человека.