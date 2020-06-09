В Чувашии выявили 85 новых случаев коронавируса

9 июня 2020 года стало официально известно о 85 новых случаях заражения коронавирусом в Чувашии, сообщает федеральный штаб по борьбе с распространением инфекции. Кроме того, поступила информация о том что в республике за прошедшие сутки зафиксировано еще два летальных исхода у больных COVID-19/

- Это жители республики. У всех имелись серьезные сопутствующие заболевания. Врачи сделали все возможное, но спасти их не удалось, - замечают в Минздраве Чувашии.

Вместе с тем в республике за последние сутки вылечились 42 ранее зараженных коронавирусом.

По последним данным Роспотребнадзора Чувашии, под медицинским наблюдением из-пандемии сейчас находятся 1 189 граждан. С начала исследований проведено порядка 69,8 тысяч тестов на COVID-19.

- Развернуты 1553 койки для лечения пациентов с коронавирусом (дополнительно развернуты 6 коек в акушерском отделении №3 БУ "Городская клиническая больница №1". Свободных коек сейчас 154, - также уточняют Минздраве Чувашии. - На ИВЛ находятся 30 человек.

Так, с начала пандемии в республике заразилось 3646 человек, 1769 из которых выздоровели, а 18 - умерли.