2020-06-09T17:58:22+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии выявили 85 новых случаев коронавируса

Также по данным на 9 июня 2020 года в республике скончалось еще двое зараженных
Алина ГАБДУЛИНА
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Под медицинским наблюдением сейчас находятся 1189 граждан республики.Под медицинским наблюдением сейчас находятся 1189 граждан республики.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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9 июня 2020 года стало официально известно о 85 новых случаях заражения коронавирусом в Чувашии, сообщает федеральный штаб по борьбе с распространением инфекции. Кроме того, поступила информация о том что в республике за прошедшие сутки зафиксировано еще два летальных исхода у больных COVID-19/

- Это жители республики. У всех имелись серьезные сопутствующие заболевания. Врачи сделали все возможное, но спасти их не удалось, - замечают в Минздраве Чувашии.

Вместе с тем в республике за последние сутки вылечились 42 ранее зараженных коронавирусом.

По последним данным Роспотребнадзора Чувашии, под медицинским наблюдением из-пандемии сейчас находятся 1 189 граждан. С начала исследований проведено порядка 69,8 тысяч тестов на COVID-19.

- Развернуты 1553 койки для лечения пациентов с коронавирусом (дополнительно развернуты 6 коек в акушерском отделении №3 БУ "Городская клиническая больница №1". Свободных коек сейчас 154, - также уточняют Минздраве Чувашии. - На ИВЛ находятся 30 человек.

Так, с начала пандемии в республике заразилось 3646 человек, 1769 из которых выздоровели, а 18 - умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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