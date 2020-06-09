2020-06-09T16:44:54+03:00
Коронавирус Covid-19

9 июня 2020 года: в Ульяновской области коронавирусом заразились еще 94 человека

С начала пандемии в регионе выявили 3359 случаев заболевания COVID-19
Алина ГАБДУЛИНА
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На данный момент 1013 ранее инфицированных граждан выздоровели, 16 - скончались.На данный момент 1013 ранее инфицированных граждан выздоровели, 16 - скончались.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным на 9 июня 2020 года в Ульяновской области выявлено 94 новых случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением инфекции. В итоге с начала пандемии в регионе было зафиксировано 3 359 заразившихся COVID-19.

На данный момент 1013 ранее инфицированных выздоровели, 16 - скончались. Под наблюдением находится 4708 человек.

Отметим, что в регионе планируют обезопасить волонтеров, которые помогают людям в зоне риска и родственникам зараженных. А также тех активистов, которые не могут осуществлять свою деятельность из-за пандемии.

- Мы подготовили уникальный для страны документ, который обезопасит волонтеров в случае болезни. Добровольцы смогут получить выплаты, если заболеют коронавирусом, а также ежемесячную компенсационную выплату на возмещение расходов, связанных с осуществлением добровольческой деятельности в период пандемии, - написал на своей странице в соцсети глава Ульяновской области Сергей Морозов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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