9 июня 2020 года: в Ульяновской области коронавирусом заразились еще 94 человека

По данным на 9 июня 2020 года в Ульяновской области выявлено 94 новых случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением инфекции. В итоге с начала пандемии в регионе было зафиксировано 3 359 заразившихся COVID-19.

На данный момент 1013 ранее инфицированных выздоровели, 16 - скончались. Под наблюдением находится 4708 человек.

Отметим, что в регионе планируют обезопасить волонтеров, которые помогают людям в зоне риска и родственникам зараженных. А также тех активистов, которые не могут осуществлять свою деятельность из-за пандемии.

- Мы подготовили уникальный для страны документ, который обезопасит волонтеров в случае болезни. Добровольцы смогут получить выплаты, если заболеют коронавирусом, а также ежемесячную компенсационную выплату на возмещение расходов, связанных с осуществлением добровольческой деятельности в период пандемии, - написал на своей странице в соцсети глава Ульяновской области Сергей Морозов.