На 9 июня 2020 года в Татарстане коронавирусом заразились еще 54 человека

По данным на 9 июня 2020 года в Татарстане коронавирус был диагностирован еще у 54 человек. 1 случая заражения завозной, оставшиеся - контактные.

- 12 человек госпитализировано, 42 получают лечение на дому, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

Известно, что большинство новых инфицированных - это жители Казани (35). Остальные из Набережных Челнов (10), а также Азнакаевского (1), Зеленодольского (1), Лаишевского (1), Лениногорского (1), Менделеевского (1), Нижнекамского (1), Нурлатского (1), Рыбно-Слободского (1) и Сабинского (1) районов.

Детей среди новых заболевших нет. 11 зараженным от 18 до 30 лет, 18 - от 30 до 50 лет, 14 - от 50 до 60 лет, 9 - от 60 до 70 лет, 2 - от 70 до 80 лет.

Отметим, что с начала пандемии в республике выявлено 3665 случаев заболевания COVID-19. На данный момент 2748 зараженных выздоровели, 10 скончались. На лечении остаются 906 человек.