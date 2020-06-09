2020-06-09T16:44:54+03:00
Коронавирус Covid-19

На 9 июня 2020 года в Татарстане коронавирусом заразились еще 54 человека

Большинство из них вновь жители Казани
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
С начала пандемии в республике выявлено 3665 случаев заболевания COVID-19.С начала пандемии в республике выявлено 3665 случаев заболевания COVID-19.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

По данным на 9 июня 2020 года в Татарстане коронавирус был диагностирован еще у 54 человек. 1 случая заражения завозной, оставшиеся - контактные.

- 12 человек госпитализировано, 42 получают лечение на дому, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

Известно, что большинство новых инфицированных - это жители Казани (35). Остальные из Набережных Челнов (10), а также Азнакаевского (1), Зеленодольского (1), Лаишевского (1), Лениногорского (1), Менделеевского (1), Нижнекамского (1), Нурлатского (1), Рыбно-Слободского (1) и Сабинского (1) районов.

Детей среди новых заболевших нет. 11 зараженным от 18 до 30 лет, 18 - от 30 до 50 лет, 14 - от 50 до 60 лет, 9 - от 60 до 70 лет, 2 - от 70 до 80 лет.

Отметим, что с начала пандемии в республике выявлено 3665 случаев заболевания COVID-19. На данный момент 2748 зараженных выздоровели, 10 скончались. На лечении остаются 906 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Марий Эл велосипедист попал в больницу после столкновения с иномаркой
Нижнекамский “Нефтехимик” расстался сразу с пятью футболистами
Клиенты ВТБ открыли 100 000 цифровых карт
Угрожал ножом и забрал паспорт: в Казани бизнесмен два года платил вымогателю, пока того не задержали
Депутат Госдумы от Татарстана предложил звездам шоу-бизнеса, которые лишились работы из-за коронавируса, выступать в детских лагерях
Ссора до поджога довела: жителя Татарстана подозревают в попытке убийства обидчицы
В Иннополисе создают робота, который сможет за неделю построить двухэтажный дом
Насколько больше жители Набережных Челнов будут платить за отопление с 1 июля 2020 года
В Казани движение машин по улице Равнинная ограничат до 30 октября
Фонд «Петербургская политика» составил рейтинг регионов по темпам снятия эпидемических ограничений
Пропали наручные часы за 200 тысяч рублей: в Казани зафиксировано новый вид мошенничества
В Ульяновске из-за макета гранаты из детсада было эвакуировано 45 человек
Больных с коронавирусом перевозят из Набережных Челнов в Елабугу
«Рубин» провел секретный матч с «Крыльями Советов» на «Ак Барс Арене»
В Набережных Челнах 36 работникам инфекционной больницы выплатили 3,3 миллиона рублей за лечение больных коронавирусом
Ушла за маслятами и не вернулась: в Марий Эл в лесу пропала 70-летняя пенсионерка
В Татарстане, сбегая с места преступления, водитель сбил полицейского и протащил его за машиной
ВТБ в мае нарастил продажи розничных кредитов на 14%
В Ульяновске пропала 36-летняя Ирина Климова
В Ульяновске иномарка вылетела на газон и сбила 11-летнего мальчика
Прокуратура и минздрав Татарстана выясняют причины гибели 72-летнего инвалида