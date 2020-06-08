Полина Максимова: «Ни секунды не сомневалась, что это моя роль»

8 июня на ТНТ состоится телевизионная премьера сериала Максима Свешникова «257 причин, чтобы жить» — вдохновляющей истории о том, как не откладывать на потом свое счастье.

«257 причин, чтобы жить» — не просто добрая и мотивирующая комедия. Ее создатели впервые на нашем телевидении попытаются легко и остроумно поговорить со зрителем на серьезные темы болезни, синдрома отложенной жизни, дружбы между непохожими людьми, семейных и любовных проблем.

А героиня Полины Максимовой, которая ради этой роли побрилась налысо, будет разбивать четвертую стену, чтобы передать мысли девушки, побывавшей на грани жизни и смерти, но не потерявшей чувство юмора.

Фото: ТНТ

Мы поговорили с актрисой и узнали, чему она научилась во время работы над ролью, исполнила ли хоть одно свое желание и почему отказалась от пластического грима и решила избавиться от волос.

- Насколько было психологически тяжело, страшно, ответственно надевать на себя маску человека, пораженного тяжелым, смертельным недугом?

- Я её на себя не надевала. Это история человека, победившего этот недуг. История про любовь к жизни и веру в хорошее. Про эту болезнь важно и нужно говорить. Причем именно в таком ключе. Знали бы вы, сколько людей, которым наш сериал дал позитивный настрой и сколько уже пошли на поправку, ежедневно мне пишут в социальных сетях! Дать надежду людям и обрести крылья – вот главный месседж! И мы его успешно передали.

- В процессе работы над ролью приходилось ли вам изучать реальные истории болезни, судьбы людей, изменившиеся в одночасье после росчерка в медицинской карте, подтверждающего страшный диагноз?

- Ни в коем случае. Наоборот! Я смотрела много видеоматериалов о параолимпийцах: как они умеют радоваться каждому дню, какие они созидательные, добрые и открытые. Восхищалась, плакала и училась у них. Пожалуй, именно они для меня послужили лучшим референсом.

- Была ли мысль отказаться от роли, не примерять на себя хоть и вымышленную, но все же судьбу?

- Нет. Я ни секунды не сомневалась, что это моя роль. Я поняла, что именно я должна транслировать главный месседж – любовь к жизни. И если я за что-то берусь, то заднюю не включаю. Я всегда иду до конца.

- Почему вы решили так радикально подойти к образу и отказались от пластического грима?

- Потому что я люблю свободу и ещё… потому что ленивая (смеется). Когда снимали пилотную серию, мне делали пластический грим, и занимало это 5 часов. Признаться честно, тяжело сидеть так долго на гриме. За 5 часов успеваешь пройти все стадии от гнева до принятия (смеётся), устать от самого себя и в кадр выйти квёлым. И, конечно же, есть уйма нюансов, связанных с таким гримом: надо постоянно думать, как повернуться перед камерой, чтобы не было заметно. Невозможно обрести актерскую свободу в кадре. Постоянно думаешь о голове. Поэтому было принято решение о кардинальной смене образа. И знаете… Я ни разу не пожалела!

Фото: ТНТ

- В сериале используется прием — разрушение четвертой стены, то есть, когда герой начинает общаться со зрителем. Это было изначально задумано?

- Насколько я помню, когда мы снимали пилотную серию, в сценарии монологи героини были прописаны как закадровый текст. Но Макс Свешников, наш режиссер, решил, что я буду говорить в камеру, обращаясь к зрителю. Когда смонтировали и увидели, что это работает как художественный прием, решили в таком ключе делать весь сезон.

- Когда вы ломали четвертую стену, то к кому именно обращались? Кого вы представляли в качестве зрителя этого сериала?

- Всех и каждого! Детей, подростков, бабушек и дедушек, врачей, учителей, однокурсников, родителей… всех! Каждый может стать другом. Сейчас люди как никогда нуждаются в добре, радости и дружбе.

- Расскажите о вашей героине? Какие у нее особенности, пунктики?

- Для меня это князь Мышкин в юбке (смеётся). Она как магнит притягивает к себе приключения. Вся её жизнь – квест. И каждый новый уровень сложнее и сложнее предыдущего. Но у неё получается проходить эти ступени и двигаться в направлении счастья, которое она в итоге обретает.

Фото: ТНТ

- А не кажется ли, что ваша героиня, вместо того, чтобы просто жить, наслаждаться моментом, бытием, настоящим, пытается угнаться за своим будущем? И теперь обрекает себя на перманентную гонку за счастьем?

- Нет, не кажется. Посмотрев 1 сезон, вы в этом убедитесь.

- Что самое страшное или необычное вам приходилось делать на съемочной площадке? Все-таки 256 желаний...

- 257! Последний пункт самый важный! Но об этом позже. Что делала? Мёрзла (смеётся)! Около Большого Театра все были в пуховиках, термобелье и шапках, а я в платье с открытой спиной и глубоким декольте, да еще и с лысой головой. Купались тоже в таких обстоятельствах: у съёмочной группы пуховики, а мы там купаемся с синими губами, изображая кайф летнего жаркого дня (смеётся). Прыжок с моста – вообще треш! Ладно бы лицом вниз, так тут спиной! Учитывая, что я панически боюсь высоты и даже, когда стою на табуретке, у меня кружится голова. В общем, седых волос у меня за проект прибавилось.

- Как научиться радоваться мелочам? Есть ли у вас какие-то приемы?

- Да откуда же мне знать? Каждый радуется своим мелочам. Кто-то тому, что научился кататься на велосипеде, а кому-то недостаточно подаренного острова.Мне кажется, у моей Жени Коротковой этому можно научиться! Я вот точно от неё многое взяла для себя.

- Если бы у вас был такой же блокнот с желаниями, какие первые 5 пунктов были бы в списке?

Поучаствовать в парусной регате,

Увидеть цветение сакуры в Японии,

Покататься на коньках по озеру Байкал,

Побывать на Камчатке в долине гейзеров (это называют седьмым чудом России),

Сесть за штурвал самолёта.

- Можно ли сказать, что благодаря фильму одно из ваших главных желаний уже сбылось?

- Конечно! Номер 257 – найти свою любовь.

Смотрите сериал «257 причин, чтобы жить» с 8 июня в 20.30 на ТНТ