В субботу днем ожидается не более +18: стала известна погода в Татарстане на эту неделю

В ближайшие дни погода в Татарстане будет формироваться под влиянием малоподвижного циклона и его атмосферных фронтов. Так, например, на 9 июня в республике объявлено штормовое предупреждение – ожидаются дожди, грозы, град и сильный ветер. При этом температура воздуха будет в пределах от +23 до +28 градусов, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Далее - 10 и 11 июня, погода в регионе будет умеренно-теплой, днем от +22 до +27. Но при этом ее характер будет неустойчивый – кратковременные дожди и грозы, при последних порывы ветра могут достигать скорости до 20 м/с.

А в пятницу, 12 июня, через республику пройдет холодный атмосферный фронт. Вновь ожидаются грозы с сильным ветром. Тем не менее все еще будет тепло – днем от +22 до +27 градусов.

Далее, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в субботу, 13 июня, ветер поменяет свое направление и северо-восточные потоки воздуха принесут в регион похолодание – днем от +13 до +18. При этом интенсивность осадков начнет снижаться.