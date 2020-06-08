2020-06-08T13:15:33+03:00
Общество

В Казани прокуратура заинтересовалась историей с маленькой девочкой, которую закинули в мусорку ради "просрочки"

Женщин, которые это сделали, теперь разыскивают правоохранительные органы [видео]
Лика ИСАЕВА
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Возбуждено административное дело по статье "Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей".Возбуждено административное дело по статье "Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей".Фото: Ирина КИРШЕВА
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Житель Московского района Казани снял на видео, как на проспекте Ибрагимова в мусорном контейнере копается ребенок. Маленькую девочку в бак подсадила одна из женщин, а сама вместе с напарницей тщательно отбирали все то, что ребенок доставал из недр бака с отходами. Какие-то коробочки, баночки и пакеты собрали в большой пакет, а затем достали саму девочку и не спеша удалились.

Запись вызвала шок и волну негодования у пользователей соцсетей. Предположили, что находящийся неподалеку продуктовый магазин избавился от просроченного товара, а незнакомки забрали все это домой, приспособив к поиску ребенка.

- Полиция по факту видео возбудила административное расследование по статье "Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Принимаются меры к установлению личности женщин и ребенка, запечатленных на видео. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

В Казани маленькую девочку закинули в мусорку ради "просрочки".соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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