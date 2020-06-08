8 июня 2020 года в Марий Эл подтвердилось 43 новых случая коронавируса

В Марий Эл, по данным на 8 июня 2020 года, коронавирусом заразились еще 43 человека. Вместе с тем в республике выздоровели 9 ранее инфицированных, а один больной скончался. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Большинство новых инфицированных - жители Йошкар-Олы (32 человека). Остальные из Медведевского района (4), Параньгинского района (3), Звениговского района (1), Моркинского района (1), Сернурского района (1) и Волжска (1).

Так, с начала пандемии в регионе выявлено 2104 случая коронавируса. 1727 зараженных уже выздоровели, 16 - скончались.

По данным Минздрава Марий Эл, сейчас в инфекционных стационарах республики лечатся 550 больных с пневмонией и 241 с коронавирусом. 148 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 422 - в состоянии средней степени тяжести, 8 - в состоянии легкой степени тяжести. Известно также, что 9 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, а 241 - нуждается в кислородной поддержке.

В частности, в горбольнице Йошкар-Олы лечатся 217 пациентов с пневмонией. С коронавирусом – 94. В тяжелом состоянии – 93 человека, в состоянии средней степени тяжести – 124. Три пациента на ИВЛ, 94 нуждаются в кислородной поддержке.

В ДРКБ лечатся 11 детей, из них 7 - в состоянии средней степени тяжести, 4 – легкой степени тяжести. 6 - с коронавирусом.

В Республиканском клиническом госпитале ветеранов войн на лечении 57 пациентов, из них 51 – с пневмонией. Тяжелых – 10 пациентов, в состоянии средней степени тяжести - 47. На ИВЛ находится 1 человек, в кислородной поддержке нуждаются 36, с коронавирусом – 13.

В Звениговской ЦРБ находится 31 пациент с пневмонией, все нуждаются в кислородной поддержке. С коронавирусом – 4. В тяжелом состоянии – 6 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 25.

В инфекционном отделении Козьмодемьянской межрайонной больницы лечатся 30 пациентов. С коронавирусом – 14. Тяжелых - 3, в состоянии средней степени тяжести – 23, легкой степени тяжести - 4.

В инфекционном отделении Волжской ЦРБ лечатся 75 пациентов. С коронавирусом – 28. В тяжелом состоянии - 25, в состоянии средней степени тяжести – 50. В кислородной поддержке нуждаются 39 человек.

В инфекционном отделении Мари-Турекской ЦРБ на лечении 61 пациент. С коронавирусом – 14 человек. У 59 - пневмония. В тяжелом состоянии 3 пациента, 58 - в состоянии средней степени тяжести. В кислородной поддержке нуждаются 17 человек.

В Медведевской ЦРБ находится 96 пациентов, 85 из них – с пневмонией. 8 - в тяжелом состоянии, 88 - в состоянии средней степени тяжести. Пять пациентов на ИВЛ, 18 нуждаются в кислородной поддержке. С коронавирусом – 66 человек.