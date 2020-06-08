2020-06-08T11:16:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии на 8 июня 2020 года коронавирус подтвердился еще у 85 человек

С начала пандемии в республике заболел 3561 человек
Алина ГАБДУЛИНА
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На данный момент 1727 ранее зараженных граждан в регионе выздоровели, 16 - скончались.На данный момент 1727 ранее зараженных граждан в регионе выздоровели, 16 - скончались.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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По последним данным в Чувашии выявлен 3561 случай коронавируса. О 85 последних зараженных стало известно сегодня, 8 июня, из сообщения федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

На данный момент 1727 ранее зараженных в регионе выздоровели, 16 - скончались. Под медицинским наблюдением сейчас находятся порядка 1,2 тысячи человек. С начала пандемии было проведено более 69 тысяч тестов на COVID-19.

- В Чувашии развернуты 1547 коек для пациентов с коронавирусом. Свободных коек - 114, - сообщали накануне в пресс-службе Минздрава республики. - На аппаратах ИВЛ (искусственной вентиляции легких - Ред.) находятся 27 человек.

Обновленных данных ведомство пока не опубликовало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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