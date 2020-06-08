В Ульяновской области выявили 97 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Ульяновской области коронавирус был диагностирован еще 97 гражданам. Так, число зараженных в регионе достигло 3168. Большинство из них приходится на Ульяновск, где с начала пандемии заболели 1739 человек (Засвияжский район - 594, Ленинский район - 457, Заволжский район - 451, Железнодорожный район - 237).

Остальные инфицированные - это жители Карсунского района (273), Димитровграда (162), Барышского района (146), Цильнинского района (105), Николаевского района (92), Новомалыклинского района (79), Мелекесского района (78), Тереньгульского района (69), Инзенского района (62), Ульяновского района (58), Новоспасского района (50), Вешкаймского района (49), Майнского района (45), Сенгилеевского района (44), Чердаклинского района (43), Новоульяновска (42), Кузоватовского района (35), Старомайнского района (27), Старокулаткинского района (23), Сурского района (14), Павловского района (13), Радищевского района (11), Базарносызганского района (6).

На данный момент выздоровели 954 ранее зараженных, скончались - 16. Два последних летальных случая были зафиксированы накануне.