В Татарстане коронавирусом заразились еще 53 человека

За минувшие сутки в Татарстане подтвердилось еще 53 случая коронавируса. Все - контактные. Четверо зараженных госпитализированы, остальные лечатся дома - у них легкая форма заражения или вовсе бессимптомное течения болезни.

Большинство из выявленных на 8 июня инфицированных в Татарстане - это жители Казани (22). Остальные из Елабужского района (9), Набережных Челнов (6), Дрожжановского района (6), Высокогорского района (2), Нижнекамского района (2), Балтасинского района (1), Верхнеуслонского района (1), Кайбицкого района (1), Камско-Устьинского района (1), Пестречинского района (1) и Тукаевского района (1).

Среди больных двое несовершеннолетних, 7 человек в возрасте от 18 до 30 лет, 16 - от 30 до 50 лет, 20 - от 50 до 60 лет, 7 - от 60 до 70 лет, 1 - от 70 до 80 лет.

Отметим, что с начала пандемии в республике выявлено уже 3611 случаев COVID-19. 3543 зараженных уже выздоровели, 10 - скончались.