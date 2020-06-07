В Татарстане зарегистрировано 54 новых случая covid-19

В республике подтверждено 54 новых случая COVID-19, все заболевшие получили вирус, контактируя с уже больными людьми. Среди них 15 человек госпитализировано, 39 лечатся дома.

Среди заболевших семеро детей в возрасте до 18-ти лет, шестеро заболевших в возрасте от 18 до 30 лет. Большая часть зараженных коронавирусной инфекцией - 16 и 5 человек, это граждане в возрасте от 30 до 50 лет и от 50 до 60 лет. По пятеро пенсионеров в возрасте от 60 до 70, и от 70 до 80 лет сдали положительный тест на covid-19.

Среди заболевших - 29 жителей Казани, 11 человек в Набережных Челнах. Четверо заболевших проживают в Дрожжановском районе республик, трое - в Зеленодольском. По одному инфицированному больному в Алькеевском, Апастовском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Лаишевском, Нижнекамском и Тукаевском районах республики.

Итого на 7 июня в Татарстане зарегистрировано 3558 случаев COVID-19.