2020-06-05T11:28:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В Марий Эл выявили 42 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в республике скончался еще один зараженный
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в регионе заболели 1975 человек, 1633 из которых уже выздоровели.С начала пандемии в регионе заболели 1975 человек, 1633 из которых уже выздоровели.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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За минувшие сутки в Марий Эл выявили 42 новых случая коронавируса. Вместе с тем в республике выписали 51 ранее зараженного пациента и зафиксировали смерть еще одного инфицированного. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Так, с начала пандемии в регионе заболели 1975 человек, 1633 из которых уже выздоровели, а 14 - скончались.

Большинство новых зараженных - жители Йошкар-Олы (29). Оставшиеся из Звениговского района (3), Советского района (3), Медведевского района (2), Моркинского района (2), Горномарийского района (1), Килемарского района (1) и Волжска (1).

По данным местного Минздрава сейчас 551 человек лечится в инфекционных стационарах: 519 - с пневмонией, 245 - с коронавирусом. 156 из них в тяжелом состоянии, 390 - в состоянии средней степени тяжести, 5 - легкой степени тяжести. 10 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких, 222 - нуждаются в кислородной поддержке.

В частности, в горбольнице Йошкар-Олы лечатся 218 пациентов, у 214 - пневмония. С коронавирусом – 97. В тяжелом состоянии – 112 человек, в состоянии средней степени тяжести – 106. Четыре пациента на ИВЛ, 98 нуждаются в кислородной поддержке.

В ДРКБ лечатся 11 детей, из них 9 - в состоянии средней степени тяжести, 2 – легкой степени тяжести. 5 - с коронавирусом.

В Республиканском клиническом госпитале ветеранов войн на лечении 57 пациентов, из них 51 – с пневмонией. Тяжелых – 5 пациентов, в состоянии средней степени тяжести 52. На ИВЛ находится 1 человек, в кислородной поддержке нуждаются 34, с коронавирусом – 13.

В Звениговской ЦРБ находятся 30 пациентов с пневмонией, все нуждаются в кислородной поддержке. С коронавирусом – 5. В тяжелом состоянии – 5 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 25.

В инфекционном отделении Козьмодемьянской межрайонной больницы лечатся 29 пациентов. С коронавирусом – 18. Тяжелых - 4, в состоянии средней степени тяжести – 22, легкой степени тяжести - 3 человека.

В инфекционном отделении Волжской ЦРБ лечатся 60 пациентов. С коронавирусом – 26. В тяжелом состоянии - 19, в состоянии средней степени тяжести – 41. В кислородной поддержке нуждаются 27 человек.

В инфекционном отделении Мари-Турекской ЦРБ на лечении 61 пациент. С коронавирусом – 19 человек. У 59 - пневмония. В тяжелом состоянии 3 пациента, 58 - в состоянии средней степени тяжести. В кислородной поддержке нуждаются 15 человек.

В Медведевской ЦРБ находится 85 пациентов, 71 из них – с пневмонией. 8 - в тяжелом состоянии, 77 - в состоянии средней степени тяжести. Пять пациентов на ИВЛ, 11 нуждаются в кислородной поддержке. С коронавирусом – 62 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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