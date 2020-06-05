В Чувашии коронавирус диагностировали еще 80 гражданам

За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 80 жителей Чувашии. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии в республике выявили 3311 случаев COVID-19. 1476 зараженных уже выздоровели, 15 - скончались. По последним данным местного Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением сейчас находятся 1404 человека.

С начала исследований в Чувашии проведено более 63,5 тысяч тестов на коронавирус.

- Развернуты 1547 коек для лечения инфицированных пациентов. Свободных коек 188, - отмечали накануне в Минздраве республики. Обновленных данных ведомство пока не опубликовало.