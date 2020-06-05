В Ульяновской области коронавирусом заболели еще 95 граждан

По последним данным в Ульяновской области выявлено 2965 случаев коронавируса. О 95 зараженных стало известно сегодня, 5 июня, из сообщения федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Глава региона Сергей Морозов в этот раз не опубликовал привычного обращения к гражданам.

На данный момент 897 ранее инфицированных выздоровели, 12 - скончались. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 13 386 человек, снято с наблюдения – 8876.

- В области достаточно тест-систем, исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению Главного государственного санитарного врача России полагается тестирование, - замечают в местном Роспотребнадзоре.