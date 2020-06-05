В Татарстане за сутки выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Татарстане выявили 50 новых случаев коронавируса. Большинство зараженных - жители Казани (32). Оставшиеся из Нижнекамского района (4), Зеленодольского района (3), Набережных Челнов (2), Нурлатского района (2), Атнинского района (1), Буинского района (1), Высокогорского района (1), Елабужского района (1), Пестречинского района (1), Тетюшского района (1) и Тукаевского района (1),

- Все случаи контактные. 15 человек госпитализировано, 35 получают лечение на дому, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Известно, что среди заболевших 4 человека от 18 до 30 лет, 16 - от 30 до 50 лет, 13 - от 50 до 60 лет, 11 - от 60 до 70 лет, 6 - от 70 до 80 лет.

Отметим, что с начала пандемии в республике выявлено 3452 зараженных COVID-19. 3130 человек уже выздоровели, 10 - скончались.

Под медицинским наблюдением находятся 2137 человек. 28 561 человек снят с меднаблюдения, - отмечают в штабе. - С начала исследований проведено 174 330 тестов на коронавирус, досмотрено 1988 рейсов и 176 996 пассажиров.