2020-06-05T10:51:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане за сутки выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом

Большинство зараженных - жители Казани
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
С начала пандемии в республике выявлено 3452 зараженных COVID-19, 3130 из которых уже выздоровели.С начала пандемии в республике выявлено 3452 зараженных COVID-19, 3130 из которых уже выздоровели.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Татарстане выявили 50 новых случаев коронавируса. Большинство зараженных - жители Казани (32). Оставшиеся из Нижнекамского района (4), Зеленодольского района (3), Набережных Челнов (2), Нурлатского района (2), Атнинского района (1), Буинского района (1), Высокогорского района (1), Елабужского района (1), Пестречинского района (1), Тетюшского района (1) и Тукаевского района (1),

- Все случаи контактные. 15 человек госпитализировано, 35 получают лечение на дому, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Известно, что среди заболевших 4 человека от 18 до 30 лет, 16 - от 30 до 50 лет, 13 - от 50 до 60 лет, 11 - от 60 до 70 лет, 6 - от 70 до 80 лет.

Отметим, что с начала пандемии в республике выявлено 3452 зараженных COVID-19. 3130 человек уже выздоровели, 10 - скончались.

Под медицинским наблюдением находятся 2137 человек. 28 561 человек снят с меднаблюдения, - отмечают в штабе. - С начала исследований проведено 174 330 тестов на коронавирус, досмотрено 1988 рейсов и 176 996 пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Врачи смотрели на меня и не понимали, почему я еще жив»: откровения больного коронавирусом из Тольятти
Сергей думал, что болен обычной простудой, пока КТ не показала, что у него работает только 5% легких. Каким чудом он выжил и когда будет дышать сам, врачи не могут и предположить
Новости 24
В Чувашии "Лесная сказка" из обсерватора снова превратилась в санаторий
В Ульяновске пропал 55-летний Андрей Рыбкин, который нуждается в медицинской помощи
В Йошкар-Оле в ДТП с маршруткой погибли два человека: по факту аварии возбудили уголовное дело
В Ульяновской области мотоцикл столкнулся с иномаркой: женщина-байкер погибла на месте
Фигуристка Алина Загитова сдала тест на коронавирус и получила отрицательный результат
ВТБ начинает выпуск экокарты и запускает геймификацию по очистке водоемов
В Татарстане самозанятым вернут 138,9 миллионов рублей уплаченных ими налогов
В Чувашии на мокрой дороге столкнулись две попутные фуры
В Казани наказали медсестру, которая пнула лежащего бездомного
Прокуратура требует от управляющих компаний Набережных Челнов погасить долги в 331 миллион рублей
На реставрацию здания КНИТУ-КАИ в Казани потратят 30,7 миллионов рублей
В Набережных Челнах суд запретил работу ледового дворца
В Йошкар-Оле передано в суд дело экс-главврача роддома, где похитили ребенка
В Татарстане у девочки-инвалида пропала 1,3 миллиона рублей, подозревается опекун
В Ульяновске велосипедист после встречи с иномаркой оказался в больнице
Карантина не будет: в Татарстане приезжим разрешили не соблюдать двухнедельную самоизоляцию
В Йошкар-Оле иномарка сбила 9-летнего ребенка, который переходил дорогу по "зебре"
Назван портал, на котором пройдет электронное голосование по поправкам в Конституцию
Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России
В Великобритании, Египте, США и Таиланде: за границей остаются 178 жителей Ульяновской области
Не вставая с инвалидного кресла: на жительницу Татарстана завели уголовное дело за убийство соперницы