Боясь сгореть в своих домах, жители татарстанского села скинулись и купили себе пожарную машину

Необычно, но, по сути, очень грамотно распорядились собранными на сельском сходе деньгами жители села Отар-Дубровка Пестречинского района Татарстана. Люди решили: «Нам нужен свой пожарный автомобиль! И те, кто сможет им управлять и тушить огонь».

Дело в том, что в памяти местных жителей остался кошмар от крупных пожаров 2010 года. Тогда в селе сгорели четыре частных дома, а спустя два года еще два. Загорись что опять быстро не потушишь – до ближайшей пожарной части 30 километров.

Вот глава села Отар-Дубровка Фаяз Калимуллин и предложил людям скинуться всем миром на свою пожарную машину. Да и тем более в Татарстане для сельских жителей работает принцип самообложения – на каждый собранный людьми рубль из бюджета региона выделяется четыре.

- Выяснили, сколько стоит автомобиль, подсчитали-рассчитали, получилось, что с каждого совершеннолетнего жителя села «причитается» всего по 500 рублей. Большая задача и незначительная сумма стали определяющими в единодушном решении односельчан, - рассказал Фаяз Калимуллин. - Таким образом, мы собрали с населения 180 тысяч рублей. Правительство Татарстана добавило нам еще 720 тысяч рублей.

В итоге собранных 900 тысяч рублей хватило на покупку пожарного автомобиля АРС-14. Вот только остался вопрос – кто будет управлять машиной и тушить огонь?

- Просто наш спецавтомобиль я принимал лично в Набережных Челнах, там тщательно получил первоначальные навыки и умения по использованию на деле приспособленный для пожаротушения автомобиль АРС-14. Понимал, что изучаю для пользы, чтобы автомобиль приносил пользу и помогал людям. Вот и пригодилось сразу, - признался Калимуллин.

Глава поселения разобрался в устройстве автомобиляФото: МЧС Татарстана

Дело в том, что по прибытию в село Отар-Дубровка пожарная машина почти тут же прошла испытание огнем.

Посреди ночи Фаязу Калимуллину вместе с родственником пришлось срочно выехать на помощь в соседнюю деревню Колкомерка. Там загорелся частный дом многодетной семьи. Спецавтомобиль из Отар-Дубровки тут же отправили к ближайшему источнику. У тушащих пожар кончалась вода. Ее вовремя подвезли и ущерб от огня удалось минимизировать.

Так, что теперь жители села Отар-Дубровка вновь задумались: «Надо скинуться и построить свое пожарное депо и теплый гараж для машины!». Дело в том, что купленный спецавтомобиль сейчас стоит под открытым небом и зимой вода в цистерне будет замерзать.

Идею о строительстве на очередном сходе поддержали единогласно. Уже даже определились с земельным участком под будущее депо и гараж. После очень быстро с каждого двора собрали деньги – получилось 165 тысяч рублей.

Пока автомобиль стоит на улице, надо строить депоФото: МЧС Татарстана

- Даст Бог, построим! И добровольную пожарную команду соберем. Вот только очень бы хотелось, чтобы наше начинание получило поддержку. Гаражный бокс потребует денег на содержание и отопление, пожарная машина будет нуждаться в обслуживании и ГСМ. Ну, а в идеале, хотелось бы поставить на штатное финансирование хотя бы одного человека из состава нашей будущей Добровольной Пожарной Команды, - надеется глава сельского поселения Отар-Дубровка Фаяз Калимуллин.

Сейчас он вместе с местными жителями ждет софинансирования из бюджета Татарстана и все по тому же принципу самооблажения.