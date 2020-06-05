2020-06-05T15:05:36+03:00
Общество

График отключение горячей воды в Казани на июнь 2020: новый этап опрессовки наметили на 9 июня

Отключать будут до конца лета
Олег ЛУГОВОЙ
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Будет идти опрессовка и текущий ремонт труб.Будет идти опрессовка и текущий ремонт труб.Фото: Дарья МИТРОФАНОВА
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Опубликован график отключение горячей воды в Казани на июнь 2020. Так, очередной этап опрессовки труб стартует с 9 июня.

Так, с 9 по 22 июня горячей воды не будет в домах, обслуживаемых ТЭЦ-3 (СЭР) и ТЭЦ-3 (ЗЭР), все из-за текущего ремонта тепловодов №11, а также №№13, 14 (ТЭЦ-3 (СЭР)).

Также по причине опрессовки тепловодов №1, 2, 4, 11 от Казанской ТЭЦ-1 (ЦЭР) обслуживаемые ею дома останутся без горячей воды с 15 по 17 июня. А из-за ремонта тепловодов №№1, 2, 4 ее еще не будет и с 18 по 28 июня, в том числе из-за работ на тепловоде №2 отключение запланировано и с 29 июня по 12 июля.

Кроме того, с 15 по 28 июня горячей воды не будет в домах, которые связан с тепловодом №4 от Казанской ТЭЦ-1 (ЮЭР). Там также запланирован ремонт и опрессовка.

Точно на такой же период времени отключат горячую воду и в домах, питаемых тепловодом №8 от Казанской ТЭЦ-2 (ЗЭР). От нее также прекратиться подача и в дома, связанные с тепловодом №11 – с 29 июня по 12 июля.

Так же с 15 по 28 июня из-за ремонта тепловода №17 без горячей воды оставят дома, запитанные от котельной «Савиново» (ВЭР). Повторится это и с 29 июня по 12 июля.

В свою очередь опрессовка и текущий ремонт тепловодов №№20, 21, 22 от котельных «Горки», «Азино» (ЮЭР) оставят обслуживаемые ими дома без горячей воды с 15 по 28 июня.

С полным списком адресов, по которым запланировано отключение горячей воды в Казани на июнь 2020, можно ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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