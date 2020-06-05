2020-06-05T15:30:59+03:00
Общество

В Казани ждут прибытие пяти самолетов с застрявшими за границей туристами

Аэропорт столицы Татарстана готовится принять воздушные суда с 11 по 17 июня
Лика ИСАЕВА
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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Аэропорт Казани готов встретить еще пять спецрейсов, которыми вернутся на родину туристы застрявшие за границей из-за пандемии коронавируса. Самолеты ждут с 11 по 17 июня.

Так, 11 июня первым в столицу Татарстан должны прибыть борта из Денпасара (Индонезия) и из Бангкока (Таиланд).

А 15 июня намечена встреча еще двух самолетов - из Еревана (Армения) и Антальи (Турция). После чего - 17 июня, в Казань прилетят застрявшие туристы из Бишкека (Киргизия).

Количество пассажиров на каждом самолете будет сообщаться дополнительно, сообщает Минкомсвязи России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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