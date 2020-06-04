2020-06-04T15:20:53+03:00
Общество

Эвелина БЛЁДАНС в интервью для АЛЛАТРА ТВ: «Каждому человеку на этой планете есть кого любить»

Известная телеведущая, актриса театра и кино поделилась своим взглядом на то, что объединяет всех людей на планете
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В рамках проекта «Созидательное общество» известная телеведущая, актриса театра и кино Эвелина Блёданс дала интервью журналистам популярного интернет-телевидения АЛЛАТРА ТВ (18+).

Эвелина уверена, что всех людей, каждого человека вне зависимости от социального статуса, национальности, вероисповедания, объединяет прежде всего любовь. Люди должны видеть все в красивом свете, даже если иногда случаются моменты эмоциональных тупиков. В таких случаях нужно просто найти нечто, за что можно зацепиться и затем, с любовью, пойти дальше.

- Любовь нас спасает от всего. Каждому человеку на этой планете есть кого любить: дети, родные и близкие, сестры, братья и так далее. А у человечества в целом - есть обыкновенные люди, которым нужно просто помочь, поделиться своей добротой и теплом, - уверена Эвелина Блёданс и подчеркнула. - Если мы делимся своей любовью с другими, то она обязательно возвращается к нам.

Эвелина Блёданс – популярная российская актриса украинского и латышского происхождения. Известна прежде всего, как телеведущая авторских программ, а также как общественный деятель (является президентом благотворительного центра помощи людям с особенностями развития «Мы все разные»), является артисткой театра и кино, исполнительницей эстрадных песен.

АЛЛАТРА ТВ – это популярное волонтерское интернет-телевидение международного формата. Уникальный контент журналисты общественного телевидения создают сами - интервью со звездами, психология, наука и многое другое, способствующее развитию человека.

В рамках проекта «Созидательное общество» на платформе движения «АЛЛАТРА» 11 мая 2019 года состоялась масштабная онлайн-конференция, призванная обратить внимание мировой общественности на ключевые проблемы человечества: потребительская экономика, непрекращающиеся локальные конфликты и многое другое.

Люди из большого количества стран мира впервые встретились лицом к лицу за символическим «круглым столом» и совместно обозначили вектор будущего цивилизации - созидательное развитие общества. Ведь, как подтверждают сотни, тысячи опрошенных людей в интервью (на улицах городов, на различных мероприятиях и т.д.), абсолютно все хотят жить в мире, безопасности, любви. Все в руках самих людей!

Полное интервью с известной телеведущей смотрите на ютуб-канале АЛЛАТРА ТВ.

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