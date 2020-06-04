2020-06-04T14:46:35+03:00
Дом. Семья

Жительница Ульяновска подала в суд после того, как ей вместо кошки продали кота

Лишь спустя 10 месяцев женщина поняла какого пола ее питомец
Алина ГАБДУЛИНА
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Питомца возвращать хозяйка не захотела, так как привыкла к нему, но добилась возмещения части денег.Питомца возвращать хозяйка не захотела, так как привыкла к нему, но добилась возмещения части денег.Фото: Алина ГАБДУЛИНА
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Жительница Ульяновска Татьяна купила у заводчика породистую кошку за 16 тысяч рублей. Вот только через 10 месяцев женщина поняла, что ей продали кота. Животное она возвращать не захотела, так как привыкла к нему. Но через суд владелица питомца решила добиться возмещения части оплаты за его покупку и переоформления документов, сообщает региональное ГосЮрБюро.

Сначала заводчик заявил, что Татьяне еще нужно доказать, что кота она покупала именно у него. После, правда, сторонам удалось прийти к мирному соглашению. Так, женщине вернули 5 тысяч рублей и выдали новые документы на питомца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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