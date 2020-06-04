В Марий Эл выявили 39 новых случаев коронавирусной инфекции

За минувшие сутки в Марий Эл коронавирус выявили еще у 39 граждан. Также накануне были выписаны 69 ранее зараженных. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Большинство новых больных - жители Йошкар-Олы (16). Оставшиеся из Медведевского района (8), Куженерского района (4), Волжска (3), Сернурского района (3), Моркинского района (3), Звениговского района (1) и Мари-Турекского района (1).

- Всего в инфекционных стационарах республики лечится 527 человек. Из них с пневмонией – 493, с подтвержденной коронавирусной инфекцией 233. В тяжелом состоянии 148 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 375, легкой степени тяжести – 4. На искусственной вентиляции легких – 10 пациентов, 229 нуждаются в кислородной поддержке, - сообщает Минздрав Марий Эл.

В частности, сейчас в инфекционном и перепрофилированных отделениях горбольницы Йошкар-Олы лечатся 210 пациентов, у 206 - пневмония, с коронавирусом – 99. В тяжелом состоянии – 110 человек, в состоянии средней степени тяжести – 100. Пять пациентов на ИВЛ, 103 нуждаются в кислородной поддержке.

В ДРКБ лечатся 9 детей, из них 8 - в состоянии средней степени тяжести, 1 – легкой степени тяжести. 3 - с коронавирусом.

В Республиканском клиническом госпитале ветеранов войн на лечении 57 пациентов, из них 51 – с пневмонией. Тяжелых – 3 пациента, в состоянии средней степени тяжести 54. На ИВЛ находится 1 человек, в кислородной поддержке нуждаются 34, с коронавирусом – 13.

В Звениговской ЦРБ находятся 28 пациентов с пневмонией, все нуждаются в кислородной поддержке, с коронавирусом – 6. В тяжелом состоянии – 6 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 22.

В инфекционном отделении Козьмодемьянской межрайонной больницы лечатся 28 пациентов, с коронавирусом – 19. Тяжелых - 4, в состоянии средней степени тяжести – 22, легкой степени тяжести - 2.

В инфекционном отделении Волжской ЦРБ лечатся 57 пациентов, с подтвержденной коронавирусной инфекцией – 25. В тяжелом состоянии - 14, в состоянии средней степени тяжести – 43. В кислородной поддержке нуждаются 28 человек.

В инфекционном отделении Мари-Турекской ЦРБ на лечении 54 пациента, с коронавирусом – 19 человек. У 51 - пневмония. В тяжелом состоянии 3 пациента, 51 - в состоянии средней степени тяжести. В кислородной поддержке нуждаются 16 человек.

В перепрофилированном лечебном корпусе Медведевской ЦРБ находится 84 пациента, 67 из них – с пневмонией. 8 - в тяжелом состоянии, 75 - в состоянии средней степени тяжести, 1 – легкой степени тяжести. Четыре пациента на ИВЛ, 14 нуждаются в кислородной поддержке. С коронавирусом – 49 человек.

Отметим, что с начала пандемии в республике COVID-19 подтвердился у 1933 человек, 1582 из которых уже выздоровели, а 13 - скончались.