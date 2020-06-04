В Чувашии коронавирусом заразились еще 83 человека

За минувшие сутки коронавирус диагностировали еще 83 жителям Чувашии. Также накануне в регионе выздоровели 62 ранее зараженных, а один - скончался. Об этом в четверг, 4 июня, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Отметим, что с начала пандемии в Чувашии выявлен 3231 больной COVID-19, 1431 из них уже выздоровел, а 15 - скончались. По последним данным регионального Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в республике находятся 1390 человек. Проведено порядка 62,4 тысяч тестов на коронавирус.