2020-06-04T11:09:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии коронавирусом заразились еще 83 человека

За минувшие сутки в регионе скончался один инфицированный
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в республике выявлен 3231 больной COVID-19.С начала пандемии в республике выявлен 3231 больной COVID-19.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки коронавирус диагностировали еще 83 жителям Чувашии. Также накануне в регионе выздоровели 62 ранее зараженных, а один - скончался. Об этом в четверг, 4 июня, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Отметим, что с начала пандемии в Чувашии выявлен 3231 больной COVID-19, 1431 из них уже выздоровел, а 15 - скончались. По последним данным регионального Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в республике находятся 1390 человек. Проведено порядка 62,4 тысяч тестов на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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