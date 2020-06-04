На 4 июня в Татарстане выявили 51 новый случай заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Татарстане был выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

- Все случаи контактные. 18 человек госпитализировано, 33 получают лечение на дому, - отмечают в штабе.

Большинство заболевших - жители Казани (26). Оставшиеся из Набережных Челнов (16), Нурлатского района (3), Арского района (1), Атнинского района (1), Зеленодольского района (1), Тукаевского района (1), Чистопольского района (1), Ютазинского района (1).

Среди них есть один несовершеннолетний, 6 человек в возрасте от 18 до 30 лет, 15 - от 30 до 50 лет, 16 - от 50 до 60 лет, 6 - от 60 до 70 лет, 7 - от 70 до 80 лет.

Так, с начала пандемии в республике COVID-19 заразились 3402 человека, 3130 из которых уже выздоровели, а 10 - скончались.