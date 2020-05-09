Герои Победы на службе внутренних органов ТАССР

Среди тех фронтовиков, которые сразу после возвращения с войны поступили на службу в милицию, были и Герои Советского Союза. Страна восстанавливалась после кровопролитных сражений, отстраивались города, но и преступность поднимала голову. Вот с такими скрытыми врагами и пришли бороться бывшие солдаты СССР.

В органах внутренних дел ТАССР после возвращения с фронта пришли служить Василий Булатов, Набиулла Зиннуров и Георгий Яшин. Коммунисты, комсомольцы - они с большой ответственностью отнеслись и к охране социалистической собственности, жизни и здоровья мирных граждан. Именно на них и их подвиги равнялись сослуживцы - подводить Героев было просто невозможно, стыдно.

ВАСИЛИЙ БУЛАТОВ

Василий Булатов родился в 1921 году в деревне Чутай Балтасинского района ТАССР. Родители – крестьяне. Вскоре они переехали в Забайкалье, и Василий там закончил школу, выучился и стал старшим бухгалтером Хапчерангинского оловокомбината, расположенного в Кыринском районе Читинской области. На фронт Василий рвался с первых дней Войны. Но призвали его только 1942 году. Отправили в военное училище, откуда уже в 1944 году он был выпущен в звании младшего лейтенанта.

Сразу после училища

На фронт Василий Булатов попал в апреле 1944 года. Уже 24 июня, в ходе Бобруйской наступательной операции на территории Белоруссии, он отличился во время форсирования реки Друть в районе города Рогачев.

Вместе с однополчанами он переправился на другой берег и обеспечил поддержку пулеметным огнём своего взвода наступления стрелковых подразделений. Обороняя занятый красноармейцами плацдарм, он заменил погибшего пулемётчика, уничтожая огневые точки противника.

На следующий день, 25 июня 1944 года, его пулемет был уничтожен во время боя. Тогда Булатов поднялся в атаку, увлекая за собой товарищей. Вражескую траншею удалось захватить, и взвод под его командованием отбил 3 контратаки противника. Лично Василий Булатов уничтожил до 40 солдат и офицеров противника.

Звание Героя Советского Союза Василию Булатову было присвоено 23 августа 1944 года.

Василий Булатов

24 июня 1945 года Герой участвовал в историческом Параде Победы в Москве.

Из Красной Армии отважного офицера отправили в запас в 1946 году. Отдыхать долго он не смог. Приехал в Казань и с 1947 года на службе в органах внутренних дел республики.

Начинал старшим оперуполномоченным уголовного розыска, затем был заместителем начальника отделения БХСС (Борьбы с хищениями социалистической собственности). Казанский государственный университет он окончил в 1961 году. С 1965 по 1974 года работал заместителем по политико-воспитательной работе начальника линейного отдела милиции на станции Казань Горьковской железной дороги.

Скончался в Казани 25 июня 1988 года.

НАБИУЛЛА ЗИННУРОВ

Родился Набиулла в 1922 году в деревне Татарское Маматкозино Свияжского кантона ТАССР (ныне Верхнеуслонский район Татарстана - Ред.). Окончил семь классов школы. В июне 1941 года Зиннуров был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. К ноябрю 1943 года связист, младший лейтенант Набиулла Зиннуров уже был комсоргом стрелкового батальона 615-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии 38-й армии 1-го Украинского фронта.

Набиулла Зиннуров во время Великой Отечественной войны

С 3-5 ноября 1943 года раненный Зиннуров вместе с однополчанами дрался за освобождение Киева. Раз за разом он, комсорг, поднимал бойцов за собой в атаки, и отразил несколько контратак противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» младшему лейтенанту Набиулле Зиннурову было присвоено звание Героя Советского Союза.

В запас он уволился в 1946 году. Несколько лет жил и работал в Ульяновске, в 1949 году поступил на службу в ОВД. Ушел на пенсию в 1955 году с должности старшего инспектора ХОЗО МВД ТАССР.

Во время службы в МВД ТАССР

Скончался 28 сентября 1955 года.

ГЕОРГИЙ ЯШИН

Родился Георгий в 1907 году в деревне Бирли Дубьязского района (сейчас это Высокогорский район республики - Ред.) Татарской АССР в семье крестьянина. В ОГПУ пришел в 1931 году, сразу после службы в Красной Армии. Служил фельдъегерем отделения связи ОГПУ ТАССР. Уволился в 1940 году, а в 1942 году его призвали на фронт.

Коммуниста Яшина назначили парторгом стрелковой роты 134-го гвардейского стрелкового Ленинградского полка (45-я гвардейская стрелковая Красносельская дивизия, 21-я армия, Ленинградский фронт), гвардии старшина был помощником командира взвода.

Яшин Георгий

Свою высокую награду гвардии старшина Георгий Яшин получил за участие прорыве блокады Ленинграда. В Выборгской наступательной операции на Карельском перешейке 45-ая гвардейская Красносельская дивизия прорвала первую линию обороны фашистов юго-западнее поселка Белоостров. За один день бойцы преодолели 15 километров.

А 10 июня парторг первым поднялся в атаку, своим примером вдохновив бойцов, первым ворвался в финские окопы. Голову красноармейцам не давал поднять вражеский дзот, и уничтожили его Яшин и два его товарища, забросав огневую точку гранатами.

Командир взвода во время боя погиб, и Яшин заменил его. Несмотря на полученное ранение, он оставался в строю до тех пор, пока 15 июня дивизию не вывели в резерв для отдыха и пополнения.

Звание Героя Советского Союза Георгий Яшин получил 21 июля 1944 года. Среди жителей области Яшин долго считался погибшим, даже в 1948 году его именем назвали деревню Вахвиала в Выборгском районе. Но он выжил.

После демобилизации вернулся в ТАССР, жил и работал в Казани. Вернулся на службу в органы внутренних дел, работал в Управлении пожарной охраны МВД Татарской АССР.

Старший лейтенант внутренней службы Георгий Яшин скончался 12 сентября 1957 года.