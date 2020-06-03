"Водка и виски почти стоили мне жизни": Бывшего игрока "Рубина" назвали главным алкоголиком современного футбола

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков стал героем публикации в хорватском издании Sportske Novosti. Правда, содержание материала вряд ли порадовало экс-футболиста. Статья вышла под названием "Главный алкоголик современного футбола".

— Бывший капитан сборной России и один из лучших полузащитников многих российских клубов Роман Широков имел возможности сделать более яркую карьеру, но у него были проблемы с алкоголем. Он был одним из главных пьяниц среди футболистов. Эта пагубная страсть проявилась еще на первых этапах карьеры. В 21-летнем возрасте он больше времени проводил в барах, чем на поле. Но Широков не сдался и через третью по силе лигу смог попасть в "Зенит". В 27 лет дебютировал за сборную России, а позже получил капитанскую повязку, — приводит выдержки из материала Матч ТВ.

В статье приводятся слова и самого Широкова, где он подтверждает, что имел проблемы с выпивкой.

— В какой-то момент у меня были серьезные проблемы, водка и виски почти стоили мне жизни, но я понял, что у меня проблемы, и я не хочу умирать молодым. Я был ужасно разочарован (после ухода из ЦСКА), а потом ко мне пришел друг. Мы вышли выпить, а потом я два месяца бродил по стране и пил. Мы делали разные вещи, и я не помню большинство из них, - говорится в материале хорватского СМИ.

Напомним, что Роман Широков воспитанник ЦСКА. Карьера полузащитника в гору пошла не сразу. Одна из причин - характер игрока. Именно по этой причине Широков не смог задержаться в "Рубине". За казанский клуб он играл в 2006 году, но из-за конфликта с тогдашним тренером татарстанской команды Курбаном Бердыевым сыграл за "Рубин" всего 4 матча.

Затем он оказался в "Химках", где провел отличный сезон и получил приглашение в "Зенит", с которым сумел выиграть Кубок и Суперкубок УЕФА. На закате карьеры успел сменить три клуба - поиграл в "Спартаке" и "Краснодаре", а завершил карьеру в 2016 году, став чемпионом России в составе родного ЦСКА.