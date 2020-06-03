2020-06-03T11:33:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане коронавирус победили еще 177 человек

С начала пандемии выздоровел 2991 зараженный
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в республике выявлено 3351 случаев COVID-19.С начала пандемии в республике выявлено 3351 случаев COVID-19.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На сегодняшний день в Татарстане коронавирус победил 2991 человек. 177 зараженных были выписаны во вторник, 2 июня. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

По последним данным под медицинским наблюдением находятся 2205 граждан. 28 102 человека были сняты с меднаблюдения. С начала исследований проведено 160 572 теста на COVID-19, досмотрено 1935 рейсов, 174 010 пассажиров.

Отметим, что с начала пандемии в Татарстане выявлено 3351 случаев заражения коронавирусом. Скончались 10 инфицированных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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