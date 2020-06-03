В Татарстане коронавирус победили еще 177 человек

На сегодняшний день в Татарстане коронавирус победил 2991 человек. 177 зараженных были выписаны во вторник, 2 июня. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

По последним данным под медицинским наблюдением находятся 2205 граждан. 28 102 человека были сняты с меднаблюдения. С начала исследований проведено 160 572 теста на COVID-19, досмотрено 1935 рейсов, 174 010 пассажиров.

Отметим, что с начала пандемии в Татарстане выявлено 3351 случаев заражения коронавирусом. Скончались 10 инфицированных.