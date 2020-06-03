2020-06-03T11:24:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В Марий Эл коронавирус диагностировали еще 40 гражданам

С начала пандемии в республике выявили 1894 случая заражения новой инфекцией
Алина ГАБДУЛИНА
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1513 ранее инфицированных уже выздоровели, а 13 - скончались.1513 ранее инфицированных уже выздоровели, а 13 - скончались.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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За минувшие сутки коронавирус был диагностирован еще 40 гражданам Марий Эл. Об этом утром в среду, 3 июня, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

По данным регионального Роспотребнадзора, большинство новых больных - жители Йошкар-Олы (15). Оставшиеся из Волжска (13), Медведевского района (4), Звениговского района (2), Моркинского района (2), Новоторъяльского района (1), Оршанского района (1), Сернурского района (1) и Советского района (1).

Отметим, что с начала пандемии в республике выявлено 1894 случая заражения COVID-19. При этом 1513 инфицированных уже выздоровели, а 13 - скончались.

- В инфекционных стационарах республики лечится 526 человек. Из них с пневмонией – 489, с подтвержденной коронавирусной инфекцией 217. В тяжелом состоянии 159 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 364, легкой степени тяжести – 3. На искусственной вентиляции легких – 11 пациентов, 226 нуждаются в кислородной поддержке, - отмечают в местном Минздраве.

В частности, в инфекционном и перепрофилированных отделениях горбольницы Йошкар-Олы лечатся 227 пациентов, у 224 - пневмония. С коронавирусом – 95. В тяжелом состоянии – 126 человек, в состоянии средней степени тяжести – 101. Шесть пациентов на ИВЛ, 105 нуждаются в кислородной поддержке.

В ДРКБ лечатся 8 детей в состоянии средней степени тяжести, 2 - с коронавирусом.

В Республиканском клиническом госпитале ветеранов войн на лечении 58 пациентов, из них 52 – с пневмонией. Тяжелых – 2 пациента, в состоянии средней степени тяжести 56. На ИВЛ находится 1 человек, в кислородной поддержке нуждаются 30, с коронавирусом – 11.

В Звениговской ЦРБ находятся 29 пациентов с пневмонией. С коронавирусом – 7. В кислородной поддержке нуждаются 29. В тяжелом состоянии – 4 пациента, в состоянии средней степени тяжести – 25.

В инфекционном отделении Козьмодемьянской межрайонной больницы лечатся 24 пациента. С коронавирусом – 20. Тяжелых - 3, в состоянии средней степени тяжести – 19, легкой степени тяжести - 2.

В инфекционном отделении Волжской ЦРБ лечатся 53 пациента. С коронавирусом – 24. В тяжелом состоянии - 13, в состоянии средней степени тяжести – 40. В кислородной поддержке нуждаются 28 человек.

В инфекционном отделении Мари-Турекской ЦРБ на лечении 59 пациентов. С коронавирусом – 24 человека. У 56 - пневмония. В тяжелом состоянии 3 пациента, 56 - в состоянии средней степени тяжести. В кислородной поддержке нуждаются 16 человек.

В перепрофилированном лечебном корпусе Медведевской ЦРБ находится 68 пациентов, 47 из них – с пневмонией. 8 - в тяжелом состоянии, 59 - в состоянии средней степени тяжести. Четыре пациента на ИВЛ, 11 нуждаются в кислородной поддержке. С коронавирусом – 34 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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